Home Internacional "fiscalía antiterrorista indagará tiroteos en las afueras de parís..."

Fiscalía Antiterrorista indagará tiroteos en las afueras de París que dejaron un muerto y cuatro heridos graves

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que en total se produjeron tres tiroteos en las ciudades de Trappes y La Verrière, situadas al suroeste de la capital francesa. Agregó que el autor de los hechos, que fue arrestado, utilizó un arma automática.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fiscalía Antiterrorista indagará tiroteos en las afueras de París que dejaron un muerto y cuatro heridos graves

La Fiscalía Antiterrorista se va a hacer cargo de la investigación relativa a los tiroteos que tuvieron lugar este viernes a una treintena de kilómetros de París. Una persona murió y cuatro resultaron heridas graves.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que en total se produjeron tres tiroteos en las ciudades de Trappes y La Verrière, situadas al suroeste de la capital francesa.

En una conferencia de prensa, agregó que el autor de los hechos, que fue arrestado, utilizó un arma automática.

Fiscalía abrió investigación por asesinato o intento de asesinato

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) precisó en un comunicado que ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato contra personas por pertenecer de forma “real o supuesta a una raza, etnia, nación o religión”.

Los otros cargos son tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.

La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) será la encargada de dirigir las pesquisas en coordinación con los servicios de información, agregó la PNAT.

Autor de los ataques disparó varias veces ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas, cuando el autor de los ataques disparó varias veces ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, explicó en el canal BFMTV que en su municipio resultaron heridas tres personas. Entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos grandes hospitales de la región de París, indicó Dainville.

El alcalde, aunque insistió en mostrarse cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas, en concreto personas negras.

También contó que una vez detenido, en Coignières, otra localidad próxima, los investigadores le identificaron como Kevin, originario de Saint Cyr, otra ciudad del mismo departamento.

“Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería”, declaró por su parte, también en BFMTV, el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido era de origen africano y otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, magrebí.

Source Texto: La Nación/Foto: EFE
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ministro Rabat explicó rebajas de condenas y anunció p...

El titular de Justicia, en entrevista con T13, recordó que “en febrero del año 2022 se modificó la normativa que regula esta materia. Y se excluyó expresamente a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores. Desde esa fecha, no se ha otorgado este beneficio a ningún condenado”.

Leer mas
Nacional
Hombre es baleado en la ingle en plaza de Bajos de Men...

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió en una plaza ubicada en calle Pedro Lira. Hasta ese lugar llegó un individuo que disparó contra el hombre y luego huyó. Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada inicialmente a un centro de salud cercano. Posteriormente, fue derivada al Hospital Sótero del Río, donde continúa hospitalizada.

Leer mas
Vanguardia
Murió a los 74 años Ryu Murakami, autor de “Azul...

La editorial japonesa Gentosha comunicó que el autor falleció en su domicilio. Según el breve mensaje publicado en redes sociales, al funeral asistió únicamente su familia cercana. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, señaló la editorial.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/