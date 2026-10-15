Fiscalía española cambia de criterio y respalda investigar a Julio Iglesias por presunta agresión sexual

La Fiscalía española respaldó la apertura de una investigación al cantante Julio Iglesias, luego de la denuncia por presunta agresión sexual de dos exempleadas.

En enero pasado, cuando se presentó una primera denuncia, el Ministerio Público consideró que la Audiencia Nacional no era competente. Lo anterior, debido a que la acusación apuntaba a hechos ocurridos en el extranjero, y tanto las extrabajadoras como el artista residían fuera de España.

Sin embargo, después de archivarse esta primera denuncia, la Fiscalía ahora cambió de criterio, de acuerdo a lo informado este jueves por fuentes del Ministerio Público.

Según consignó Emol, el ente persecutor emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional pueda estudiar los hechos. Este último es un tribunal con sede en Madrid, especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero.

Las fuentes no explicaron los motivos del cambio de criterio de la Fiscalía. En tanto, ahora un juez deberá decidir si efectivamente inicia las pesquisas.

Cabe destacar que la nueva denuncia fue presentada en septiembre por las dos mujeres. Ambas aseguran haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos por parte de Iglesias, cuando trabajaron en las propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana en 2021.

En su momento, el músico tildó las acusaciones de “absolutamente falsas”, negando “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”,

Desde Women’s Link Worldwide, ONG que representa a las dos mujeres, afirmaron que los tribunales españoles son competentes en el caso. Todo esto, en virtud de una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.