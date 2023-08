Fran García-Huidobro realiza fuerte crítica tras impasse con aerolínea nacional: “Quedó mucha gente abajo”

Un duro descargo fue el que compartió en sus redes sociales la panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, quien expresó su indignación por un problema que vivió en un vuelo con Latam Airlines.

Concretamente, la también actriz debía viajar este miércoles al sur de Chile por motivos de trabajo, pero antes de subirse a su avión, se generó una compleja situación, dado que la aerolínea decidió juntar dos vuelos en uno, y en consecuencia, no sabía si podría trasladarse.

En este sentido, y por medio de unos videos en sus historias de Instagram, la opinóloga sostuvo que “aquí estamos peleando con Latam, bueno lo que siempre hace Latam juntar dos vuelos en uno, entonces en vez de ser 300 pasajeros somos 600”.

Asimismo, manifestó que “entonces dependemos de la voluntad del caballero, para ver si nos suben o no, yo creo que sería buena idea cambiar de línea aérea porque esto pasa permanentemente en Latam”.

Posteriormente, en otro registro, reveló que “finalmente me pude subir al avión, estoy literal en la última fila y bueno, evidentemente no es culpa de los auxiliares de vuelo, si no que de la empresa que tiene estas prácticas hace mucho tiempo”.

“Quedó mucha gente abajo, le dieron la prioridad a los que teníamos el vuelo más temprano y los demás se quedaron abajo”, concluyó, y en las últimas horas, después de toda la “odisea”, dio a conocer algunas imágenes de su visita a la ciudad de Puerto Varas.