Home Nacional "“fue súper violento”: mónica rincón se emociona en cn..."

“Fue súper violento”: Mónica Rincón se emociona en CNN Chile tras recibir mensaje de apoyo de Matilde Burgos

La periodista reapareció en pantalla desde Brasil, donde realiza una cobertura especial, pese al difícil episodio que enfrentó recientemente.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“Fue súper violento”: Mónica Rincón se emociona en CNN Chile tras recibir mensaje de apoyo de Matilde Burgos

Mónica Rincón se emocionó durante una transmisión de CNN Chile luego de que Matilde Burgos le dedicara un mensaje de apoyo, tras el violento asalto que sufrió hace unos días.

La periodista reapareció en pantalla desde Brasil, donde realiza una cobertura especial, pese al difícil episodio que enfrentó recientemente, recogió Radio Biobío.

En ese contexto, Burgos hizo una pausa en la pauta del noticiero para enviarle un saludo en nombre de sus compañeros.

“Esta es tu primera aparición después de lo que te ocurrió hace dos días. Te mandamos un tremendo abrazo, porque quisiste viajar de todas maneras”, expresó.

“Sabemos que vas a hacer un excelente trabajo, pero queremos mandarte un abrazo a nombre de todo el equipo”, agregó.

Mónica Rincón se emocionó con las palabras de Matilde Burgos

El gesto tomó por sorpresa a Rincón, quien respondió visiblemente emocionada y con la voz quebrada.

“Muchas gracias, Mati. Me emociona, no solo porque eres mi amiga, sino que porque fue un día súper duro ayer”, confesó.

Asimismo, la periodista reveló que el canal le ofreció la posibilidad de suspender su viaje a Brasil. Sin embargo, decidió continuar con sus compromisos laborales.

“El canal me dio la posibilidad de no viajar a Brasil, pero somos un equipo, y ese mismo equipo me ha apoyado desde el primer momento”, explicó.

“Fue súper violento, sí, pero con el cariño y el apoyo de todos, se puede”, añadió.

El asalto que sufrió Mónica Rincón

La periodista fue víctima de un violento asalto cuando regresaba de su trabajo. Posteriormente, se refirió al episodio a través de sus redes sociales.

“La delincuencia es una realidad con la que convivimos en el país, esta vez me tocó a mí y de corazón deseo que ni hoy ni mañana, a nadie más le ocurra”, expresó entonces.

Pese a lo ocurrido, Rincón decidió retomar sus labores y viajar a Brasil para cumplir con la cobertura prevista. Durante su reaparición en pantalla, agradeció el respaldo de sus compañeros de CNN Chile.

Encuentran abandonado en Maipú auto de periodista Mónica Rincón después de sufrir encerrona
Source Texto: La Nación / Foto: CNN Chile
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Muere en Francia un hombre infectado con virus que se ...

El paciente falleció a inicios de octubre en Lyon y tenía el virus shamonda, el cual afecta principalmente al ganado, y hasta ahora, se consideraba que no podía transmitirse a los seres humanos.

Leer mas
Nacional
Cadem por 18-0: El 49% lo llama estallido social y el ...

El sondeo puso de relieve que el sentimiento predominante en relación a lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 es la rabia (23%, 3 puntos más que en la última evaluación de 2025), seguida por la frustración (23%, +4pts) y la tristeza (14%, +6pts).

Leer mas
Triunfo
La decisión que tomaría Vozinha con la ceremonia del B...

La prestigiosa ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes en Londres, y según informó Radio ADN, el portero del Cacique podría no asistir al evento, ya que tiene la opción de ser titular en el duelo ante Palestino.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/