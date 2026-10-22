“Fue súper violento”: Mónica Rincón se emociona en CNN Chile tras recibir mensaje de apoyo de Matilde Burgos

Mónica Rincón se emocionó durante una transmisión de CNN Chile luego de que Matilde Burgos le dedicara un mensaje de apoyo, tras el violento asalto que sufrió hace unos días.

La periodista reapareció en pantalla desde Brasil, donde realiza una cobertura especial, pese al difícil episodio que enfrentó recientemente, recogió Radio Biobío.

En ese contexto, Burgos hizo una pausa en la pauta del noticiero para enviarle un saludo en nombre de sus compañeros.

“Esta es tu primera aparición después de lo que te ocurrió hace dos días. Te mandamos un tremendo abrazo, porque quisiste viajar de todas maneras”, expresó.

“Sabemos que vas a hacer un excelente trabajo, pero queremos mandarte un abrazo a nombre de todo el equipo”, agregó.

Mónica Rincón se emocionó con las palabras de Matilde Burgos

El gesto tomó por sorpresa a Rincón, quien respondió visiblemente emocionada y con la voz quebrada.

“Muchas gracias, Mati. Me emociona, no solo porque eres mi amiga, sino que porque fue un día súper duro ayer”, confesó.

Asimismo, la periodista reveló que el canal le ofreció la posibilidad de suspender su viaje a Brasil. Sin embargo, decidió continuar con sus compromisos laborales.

“El canal me dio la posibilidad de no viajar a Brasil, pero somos un equipo, y ese mismo equipo me ha apoyado desde el primer momento”, explicó.

“Fue súper violento, sí, pero con el cariño y el apoyo de todos, se puede”, añadió.

#HoyEsNoticiaCNN | Mónica Rincón aborda el hecho delictual del que fue víctima y agradece el apoyo recibido 💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/3kMV9wpRss — CNN Chile (@CNNChile) October 21, 2026

El asalto que sufrió Mónica Rincón

La periodista fue víctima de un violento asalto cuando regresaba de su trabajo. Posteriormente, se refirió al episodio a través de sus redes sociales.

“La delincuencia es una realidad con la que convivimos en el país, esta vez me tocó a mí y de corazón deseo que ni hoy ni mañana, a nadie más le ocurra”, expresó entonces.

Pese a lo ocurrido, Rincón decidió retomar sus labores y viajar a Brasil para cumplir con la cobertura prevista. Durante su reaparición en pantalla, agradeció el respaldo de sus compañeros de CNN Chile.