“Fui abducido”: Senador Bianchi reveló que vivió experiencia paranormal

El senador Karim Bianchi (Ind.) compartió una experiencia insólita que vivió en 2012 durante un viaje a Punta Arenas, Región de Magallanes, en la que interactuó con seres “de otro planeta“.

En una entrevista en el programa “Not News” de Vía X, Bianchi relató que “mientras viajaba de Natales a Punta Arenas, una luz en forma de platillo se acercó a mi vehículo, provocando su apagón. Estaba en medio de una llamada telefónica cuando todo se cortó, y luego me encontré 200 kilómetros más adelante, diciéndole a la persona al otro lado ‘ya llegué'”.

Tras este incidente, el senador comenzó a experimentar visiones particulares.

“Después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta, entonces tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos. Y me regalaron… Llegó una persona, me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho”, detalló Bianchi.

La historia no termina ahí, ya que más tarde, un individuo que afirmaba ser “de otro planeta” se presentó en su oficina con documentos secretos de la NASA que Bianchi debía hacer públicos.

“Llegó un viejo pelado, chico, a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’ y me trae papeles que eran secretos de la NASA. Me dijo que era una persona de otro planeta y dado que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que aún tengo.”, concluyó Bianchi.