Gala defiende a Mauricio Isla y desmiente infidelidad del futbolista con nueva participante de “¿Ganar o Servir?”

La participante de “¿Ganar o Servir?”, Gala Caldirola, defendió a su expareja Mauricio Isla en el reciente capítulo del reality de Canal 13, luego de los rumores de una supuesta infidelidad del futbolista con la nueva integrante del programa, Javiera Belén.

Durante una actividad liderada por Karla Constant, se les preguntó a Gala y Javiera sobre su relación en común con Isla, pues hace un tiempo, Belén tuvo un breve romance con el jugador de La Roja.

En este sentido, Caldirola remarcó inmediatamente que “él es el padre de mi hija, fue mi marido y de alguna forma el hombre más importante de mi vida. A mí no me importa en lo absoluto la relación, la respeto y lo quiero mucho a él”.

A la vez, dejó en claro que “lo que pasó con ella no me importa porque yo ya no estaba con él, y qué bueno que conozca mujeres tan simpáticas como ella”.

Posteriormente, Botota Fox sorprendió con una particular consulta, al decir: “¿Realmente ella cree que esa relación fue después de haber terminado o puede que se hayan hablado antes, cuando ustedes estaban juntos con el Huaso?”.

En tanto, Javiera subrayó que no fue amante de Isla, mientras que Gala aseveró: “Pondría las manos al fuego de que él nunca me fue infiel”.

Por otra parte, ambas también tuvieron una especie de relación con Raimundo Cerda, participante del espacio de telerrealidad, y consultada por este amorío, Belén confesó que con Rai “somos amigos ahora, fue un touch and go. No fue una relación”.