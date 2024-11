Gareca se llena de optimismo tras el triunfo de Chile: “Estamos muy fuertes” y “no somos de bajar los brazos” 

Mucho más tranquilo y aliviado se vio la noche de este martes al entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, luego del cómodo triunfo por 4-2 que consiguieron sus pupilos frente a Venezuela en el Estadio Nacional, resultado que revivió la esperanza en las Clasificatorias al Mundial 2026.

El “Tigre” se refirió a la victoria clave en conferencia de prensa, y manifestó que “estamos contentos, la gente le dio una inyección anímica al equipo. También le agradezco a los jugadores lo que hicieron, contra un rival que venía muy bien, es un triunfo que sirve para fortalecernos, creo que estamos convencidos de que vamos a pelear. Depende de nosotros, lo hablamos con los muchachos, nunca hay que bajar los brazos y no perder la fe”.

En la misma línea, el técnico argentino remarcó que “lo único que puedo decirte es que estamos muy fuertes. Me gustaría llegar hasta las últimas consecuencias. No somos de bajar los brazos, creemos en el jugador chileno, más allá de los imponderables (…) Todo lo que nos ha tocado vivir, estamos muy fuertes, estamos atravesando momentos difíciles, pero no hay intención de nadie de bajarse de nada”.

“Hemos soportado muchas cosas a lo largo de la temporada. De cara a lo que se viene podemos mejorar y levantar mucho. Lo bueno son las apariciones de los jóvenes… Fuimos los más castigados en cuanto a las lesiones, nunca lo pusimos de excusa”, añadió.

En la misma línea, planteó que “lo malo fueron los resultados, terminamos ganando pero no es lo esperado, nadie esperaba cuatro puntos de todo lo que jugamos. Tengo la convicción de no bajar los brazos. Depende de nosotros. Depender de uno es bueno. Si ganamos los seis partidos estamos adentro”.

Sobre Arturo Vidal, subrayó que “nadie puede discutir la calidad de jugador que es, lo que nos ayuda, la experiencia que tiene, podemos contar con ellos y eso nos fortalece como grupo. Solo me queda agradecer, para los muchachos la selección es algo prioritario, el país está por encima de todo. Yo no quiero tener problemas con nadie, él vino bien predispuesto y es una tranquilidad para todos”.

Por último, consultado por el respaldo de la directiva que comanda Pablo Milad, Gareca indicó que “no es muy común. Si había algo que me gustaba era saber que Eduardo (Berizzo) se fue por decisión propia, no porque lo despidieron, me lo dijo él mismo”.

“Esa tranquilidad que nos dan en una situación tan complicada, esto hace que los muchachos vean una tranquilidad dirigencial, pese a la exigencia y los resultados, nos permite a nosotros ver un ambiente que tenemos que cambiar, pero nos permite estar tranquilos y trabajando”, sostuvo.