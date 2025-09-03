Home Nacional "gendarmería frustró fuga en la cárcel santiago 1..."

Gendarmería frustró fuga en la cárcel Santiago 1

Durante el operativo, realizado en los ductos de ventilación de los talleres del recinto, se encontraron dos ruedas o poleas que, según las investigaciones preliminares, iban a ser utilizadas para construir una tirolesa.

Patricia Schüller Gamboa
Un allanamiento de Gendarmería en la cárcel Santiago 1 frustró este martes lo que sería un plan de fuga similar al ocurrido en agosto pasado en el penal de Valparaíso.

Según consignó Cooperativa, durante el operativo, realizado en los ductos de ventilación de los talleres del recinto, se encontraron dos ruedas o poleas que, según las investigaciones preliminares, iban a ser utilizadas para construir una tirolesa.

Las poleas fueron halladas en una de las revisiones periódicas que realiza Gendarmería en los ductos de ventilación de los talleres, espacios a los que los reclusos tienen acceso.

Las autoridades todavía investigan quiénes estaban detrás de la fuga.

Ahora Gendarmería investiga cuáles son los individuos que planeaban huir, como también la forma en que las poleas fueron ingresadas al penal. Además, también se busca otros elementos que pudieran estar considerados en el plan de fuga, informó Biobío.

Preliminarmente, se habla que serían tres los reos que estarían en el plan para escapar.

Patricia Schüller Gamboa

10
