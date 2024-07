Gobernador de La Araucanía: “Recursos para paliar la emergencia no han llegado”

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, aseguró que no han llegado los recursos para paliar la emergencia en la provincia de Cautín tras las intensas precipitaciones que afectaron a la zona.



En conversación con Radio Cooperativa, señaló que “en lo que mayoritariamente tenemos un problema, aparte del desastre agrícola que se está viviendo hoy día, es el tema del corte de caminos; hoy día los caminos y los puentes prácticamente están perdidos”.



De acuerdo a lo detallado por Rivas, en la zona hay cerca de 900 damnificados, 26 albergados y alrededor de 5.500 personas aisladas, “es la realidad de lo que se está viviendo con un evento meteorológico que hoy día sigue”.



Añadió que “lo que estamos viendo hoy día es una crisis muy complicada, y que no se ha podido salir y que ha costado que lleguen las ayudas, con el tema agrícola”.



“Somos una zona principalmente de cultivos anuales, donde prácticamente lo que era trigo, avena y papas se perdieron en muchos lugares, porque ya llevamos eventos meteorológicos de campos inundados hace más de una semana. Y es ahí donde yo creo que vamos a tener el mayor problema”, indicó.



En ese sentido, el gobernador manifestó que “todavía los recursos sectoriales para venir a paliar la emergencia no han llegado, y necesitamos con urgencia recursos frescos para esto”.



“Como gobierno regional, junto a nuestro consejo, nosotros hace dos semanas ya aprobamos para la emergencia agrícola 500 millones de pesos para esta primera emergencia”, comentó agregando que “todavía no se ha podido hacer efectiva esta ayuda porque tenemos una burocracia bien compleja que en emergencia tampoco funciona bien”.



Rivas afirmó que “los gobiernos regionales no tenemos facultades sobre la emergencia, buscamos las estrategias para poder ayudar, pero tampoco podemos hacernos responsables de una política nacional”.



“Si no robustecemos nuestra forma de enfrentar las emergencias, la verdad que es muy difícil poder tener la situación controlada en las distintas partes del país”, indicó.