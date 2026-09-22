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Guardia queda grave tras recibir dos disparos durante intento de asalto en Mall Plaza Maule

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes. El trabajador recibió dos impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial. Actualmente, el guardia permanece en estado grave debido a las lesiones provocadas durante el ataque.

Eduardo Córdova
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Guardia queda grave tras recibir dos disparos durante intento de asalto en Mall Plaza Maule

Un guardia de seguridad de 43 años resultó herido a bala durante un intento de asalto en Mall Plaza Maule, en Talca.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes. El trabajador recibió dos impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial, recogió Radio ADN.

Actualmente, el guardia permanece en estado grave debido a las lesiones provocadas durante el ataque.

Según los primeros antecedentes, un comerciante llegó al centro comercial para realizar un depósito bancario.

Al descender de su vehículo, el hombre habría advertido que era seguido por dos sujetos. Ante esta situación, comenzó a pedir ayuda.

Fue entonces cuando el guardia se acercó para intervenir. Sin embargo, uno de los individuos portaba un arma de fuego.

Guardia redujo a uno de los asaltantes

El coronel Miguel Ochoa, de Carabineros, entregó antecedentes sobre el procedimiento.

Este hecho fue presenciado por el guardia de seguridad, por lo que se acerca al individuo y lo logra reducir“, explicó el funcionario.

Sin embargo, durante el forcejeo, el sujeto logró utilizar el arma de fuego que portaba.

En ese intertanto, el agresor propina dos impactos balísticos en el cuerpo del guardia y huye del lugar“, agregó Ochoa.

Tras el ataque, personal de Carabineros se desplegó dentro del centro comercial y sus alrededores.

Los funcionarios realizaron las primeras diligencias. Además, levantaron evidencia y revisaron antecedentes para reconstruir la dinámica del hecho.

Autores del ataque siguen sin ser detenidos

Hasta el momento, los responsables del intento de asalto no han sido detenidos.

Carabineros mantiene las diligencias para establecer su paradero. También se busca determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el ataque.

Mientras tanto, el guardia permanece internado y bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

Source Texto: La Nación / Foto: atentos.cl
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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