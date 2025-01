Harboe: “Ministro de Seguridad tendrá menos poder que subsecretario del Interior”

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, se refirió este viernes al cambio estructural que supone el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, aprobado en votación durante diciembre de 2024 en el Congreso, y que buscará responder a la creciente preocupación ciudadana por la seguridad y el aumento de la delincuencia y el crimen organizado en el país.



En entrevista con Radio Cooperativa, Harboe sostuvo que “yo tengo mi preocupación de que se han generado muchas expectativas con el Ministerio de Seguridad. La verdad es que el próximo ministro de Seguridad, si uno lo mira en términos lineales, va a tener menos poder que el que tenía el subsecretario del Interior hasta ahora”.



“Es bien extraño, por ejemplo, que el ministro de Seguridad tenga dos subsecretarios cuando debería tener solo uno, si un mando único es mucho más eficiente”, dijo.



El exsenador también criticó las Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública, conocidos como la figura de “sheriff regional”, que deberán responder directamente a los requerimientos del delegado presidencial en materia de orden público, manteniéndose la línea de mando de las policías, que dependerá del Ministerio de Seguridad.



“Es raro eso, porque va a haber doble dependencia. Incluso, para las policías va a ser un problema, porque van a tener dos jefes, a pesar de que se dijo que Interior no tenía que meterse”, continuó.



“En tercer lugar, pensemos que el proyecto que está discutiendo de inteligencia deja de depender del Ministerio del Interior; o sea, un ministro de Seguridad que no va a tener a su cargo la inteligencia en un país donde está hoy día la principal amenaza en el crimen organizado me parece un despropósito. Entonces, creo que es delicado lo que se está haciendo”, añadió.



“Comprendo la intención de llegar a acuerdos para poder mostrar un logro, pero los acuerdos tienen ciertos límites. Uno de ellos es que las instituciones que se logren sean eficaces y no solo sea una estructura para dar pega a más gente o reconvertir a gente que necesita reinsertarse en un nuevo ministerio, porque el tema de la seguridad es un tema muy relevante”, indicó Harboe.



POLÍTICAS INMEDIATAS Y DE LARGO PLAZO



Respecto a medidas a corto y largo plazo para combatir la delincuencia y crimen organizado, el exsenador sostuvo que “hay un camino, y ese camino tiene o debe tener victorias tempranas; es decir, medidas de corto plazo, pero hay medidas de largo plazo y que van a trascender a los gobiernos de turno si uno quiere hacerlo en serio”.



En el corto plazo, sugirió “fortalecer la estructura ECOH que hizo la Fiscalía, que me parece bien interesante, que focaliza el delito de homicidio y permite una acción mucho más focalizada. En segundo lugar, uno podría crear brigadas conjuntas entre Carabineros e Investigaciones”.



“Se debe establecer, de una vez por todas, una base de datos común, ya no solo de la estadística -es decir, cuántos homicidios ocurrieron, que es para el diagnóstico, pues ya ocurrió el delito-, sino también respecto, por ejemplo, de los potenciales homicidas, la base de datos de Carabineros e Investigaciones relativas a las bandas de crimen organizado, niveles de violencia, la ocurrencia de delitos con armas de fuego”, indicó Harboe.



“Lo que hay es un problema serio de manejo de información como compartimento estanco. Las policías tienen una información muy compartimentada, son muy celosos de la información”, agregó.



Y en el largo plazo, Felipe Harboe insistió en que “Chile tiene que asumir en algún minuto que estamos con 50 a 55.000 jóvenes desertores escolares todos los años. Ahí tenemos un problema serio, porque son presas fáciles, muchas veces, de bandas de narcotraficantes”.



Frente a esta contingencia, la exautoridad propuso “la creación de una política de incentivo económico a las familias y también a los municipios por cada joven que logremos reinsertar en el mundo educacional. Se los estamos sacando a eventuales bandas delictuales que podrían apropiarse de esos jóvenes, que son los verdaderos soldados que finalmente hacen el trabajo sucio de las bandas narcotraficantes”.