HBO responde a las críticas de G.R.R. Martin por “House of the Dragon” y respaldan al showrunner

George R.R. Martin, autor de las obras que dieron origen a Game of Thrones y House of the Dragon, expresó fuertes críticas el miércoles en una columna respecto a un cambio polémico en la trama de la segunda temporada de La casa del dragón.

Destacó que la eliminación del personaje del príncipe Maelor, tercer hijo de Helaena y Aegon, debilitó significativamente la secuencia final del episodio 2×01 y podría afectar negativamente la temporada 3, dado que ciertas escenas cruciales dependían de este personaje.

En una declaración que se viralizó rápidamente, aunque luego fue eliminada de su blog personal, Not a Blog, Martin comentó: “Odié perder eso. Y juzgando por los comentarios online, la mayoría de los fans parecieran estar de acuerdo”.

Además, señaló que varias escenas del libro ahora tendrán que ser excluidas de la temporada 3, lamentando que “¿Aparecerá alguna de ellas en la serie? Quizás… pero no veo cómo (…) En la planificación de Ryan (showrunner) para la temporada 3, -spoiler omitido- igualmente se -spoiler-… por ninguna razón en particular. No hay horror puro, ningún hecho desencadenante que abrume a -spoiler-“.

LA REACCIÓN DE HBO

La respuesta de HBO a las críticas de George R.R. Martin fue emitida en un tono conciliador. La cadena destacó en un comunicado de prensa, que “Hay pocos fans más grandes de George R.R. Martin y su libro Fuego y sangre (Fire and Blood) que el equipo creativo de House of the Dragon, tanto en la producción como en HBO”.

Reconocen que adaptar un libro para la pantalla implica tomar decisiones difíciles respecto a personajes e historias, y concluyeron: “Creemos que Ryan Condal (showrunner) y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y que los millones de fans que la serie ha acumulado en sus dos primeras temporadas van a continuar disfrutándola”.