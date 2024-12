Hermano de Millaray Viera revela quiebre familiar con la animadora: “Decidió romper vínculo con nuestra familia”

Nahuel Viera, hermano de la animadora Millaray Viera, sorprendió recientemente en sus redes sociales, luego de revelar un quiebre familiar con la comunicadora, al confesar que actualmente no mantiene ninguna relación con ella.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien en el programa “Oh Diosas” detalló que el también músico explicó la situación en su cuenta de Instagram.

Concretamente, Nahuel realizó una publicación, debido a los diferentes mensajes que recibió en el último tiempo por el nuevo proyecto musical de la animadora.

“Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo, por favor”, escribió.

En la misma línea, indicó que “mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre, al menos). No tenemos relación con ella”.

Por último, concluyó diciendo que “y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir. Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar, gracias”.