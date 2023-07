Holan dijo adiós entre lágrimas a la UC: “Queremos siempre lo mejor para Católica”

Desde el pasado lunes era un hecho que Ariel Holan partiría de la banca de Universidad Católica. Sin embargo, pasaron cuatro días para que se oficializara la salida del entrenador argentino, pues durante esta mañana, el conjunto cruzado confirmó a través de un comunicado el fin del ciclo tras un “mutuo acuerdo”.

Posteriormente, el cuadro de la franja citó a una conferencia de prensa, donde el estratega trasandino se despidió entre lágrimas y con mucha emoción del elenco precordillerano.

“Estoy emocionado. Quiero mucho al club. Estoy muy agradecido de los jugadores. El equipo estaba haciendo lo imposible para sacar adelante la situación. Estábamos todos de acuerdo en que esto era lo mejor. Lo mejor para el equipo, lo mejor para el club. Nosotros queremos siempre lo mejor para Católica”, expresó el DT.

En la misma línea, añadió que “la primera sensación es de tristeza y frustración. Veníamos de un ciclo muy exitoso en el club, no nos acompañaron los resultados en el último tiempo y así son las reglas en el fútbol. Un cambio de energía va a ser positivo para el equipo. Tenemos un muy buen plantel, con jugadores que pueden revertir esta situación”.

Sobre la demora en el anuncio de su salida, explicó que “desde el lunes estábamos de acuerdo en que esto era lo mejor para el club. Tardamos un poquito porque hay trámites legales que hay que llevar a cabo, no hubo desacuerdos en posturas”.

Además, Holan descartó que su mensaje no haya llegado a los jugadores, al comentar que “nos hemos vaciado, le hemos dado al club todo lo que pudimos”. “Nunca hubo reproche de mi porte, traté de aportar imaginación desde mi óptica, pero no fue un tema en el que nos resignamos. No depende solamente de nosotros”, agregó.

En tanto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien también estuvo en la conferencia de prensa, sostuvo que “queda siempre el agradecimiento a Ariel. Es un técnico campeón con Católica, está en la historia, y también vino en un momento difícil. Esta va a ser siempre tu casa”.

Consignar que ahora Universidad Católica será dirigida de forma interina por Rodrigo Valenzuela, mientras ya circulan los nombres de diferentes candidatos para reemplazar a Holan, como Nicolás Núñez, José Luis Sierra, Ricardo Gareca, Pablo Guede o Carlos Tévez.