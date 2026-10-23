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Hombre es baleado en la ingle en plaza de Bajos de Mena: permanece internado en el Sótero del Río

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió en una plaza ubicada en calle Pedro Lira. Hasta ese lugar llegó un individuo que disparó contra el hombre y luego huyó. Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada inicialmente a un centro de salud cercano. Posteriormente, fue derivada al Hospital Sótero del Río, donde continúa hospitalizada.

Eduardo Córdova
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Hombre es baleado en la ingle en plaza de Bajos de Mena: permanece internado en el Sótero del Río

Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este viernes en Bajos de Mena, Puente Alto, tras ser atacado por un sujeto desconocido. La víctima recibió un disparo en la zona de la ingle y permanece internada en el Hospital Sótero del Río.

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió en una plaza ubicada en calle Pedro Lira. Hasta ese lugar llegó un individuo que disparó contra el hombre y luego huyó, recogió Emol.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada inicialmente a un centro de salud cercano. Posteriormente, fue derivada al Hospital Sótero del Río, donde continúa hospitalizada.

Fiscalía ECOH y PDI investigan el ataque en Puente Alto

Hasta el recinto asistencial llegaron funcionarios del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal ECOH Ernesto Navarro entregó detalles del ataque y confirmó que la víctima permanece internada.

“Este sujeto se encontraba en la plaza de Puente Alto, ubicada en calle Pedro Lira, donde llega el imputado, quien con un arma de fuego le dispara en el sector de la ingle ocasionándole lesiones que lo tienen en este momento internado en el Hospital Sotero del Río”, señaló.

El persecutor indicó que existirían testigos del hecho, cuyos testimonios podrían aportar antecedentes relevantes para esclarecer la dinámica de la agresión.

Atacante permanece sin identificar

Hasta el momento, los detectives no han podido tomar declaración a la víctima debido a su estado de salud. Los investigadores esperan que su evolución permita entrevistarlo durante las próximas diligencias.

En paralelo, la PDI trabaja para establecer la identidad y el paradero del autor de los disparos. El caso se investiga como homicidio frustrado.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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