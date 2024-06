Ignacio Walker: “Afortunadamente la política exterior la dirige el Presidente y no el PC”

“El Partido Comunista le está haciendo tropiezos todas las semanas“, afirmó el excanciller y exparlamentario, Ignacio Walker, cuando fue consultado por la relación entre el PC y el Gobierno.



En diálogo con Radio Agricultura, Walker mencionó que “el PC permanentemente está enmendando la plana, cuestionando las decisiones del Presidente, la última vez fue con Ucrania y la penúltima con Venezuela”, explicó.



“El Presidente se ha ido posicionando, desde el principio, a cabalidad, en el sentido de entender la política exterior como una política de Estado. Ahí está el tema de Ucrania, de Gaza, de los derechos humanos y democracia, donde ha habido mucha coherencia”, sostuvo.

“Pero está el Partido Comunista que le está haciendo tropiezos todas las semanas, en política exterior e interna igual, con los temas de seguridad”, cuestionó.



“Afortunadamente, la política exterior chilena, la dirige el Presidente Boric y no el Partido Comunista. El PC es el único partido en Chile que ha asumido la defensa incondicional del régimen de Maduro, que es una dictadura corrupta y mafiosa. Su único vocero y sostén en Chile es el PC”, expresó.



Agregó que “el régimen de Maduro siente que sus potenciales amigos, porque este es un Gobierno de izquierda, en vez de ‘ayudar’ están cuestionando este régimen. Esto habla bien de Chile, del Presidente Boric, hay coherencia, eso hay que cuidarlo”.



PERMANENCIA DE EMBAJADOR EN ESPAÑA



El excanciller también abordó la decisión de ratificar en su cargo el embajador de Chile en España, Javier Velasco, frente a lo cual destacó que “es una atribución del Presidente de la República, él los remueve o los mantiene”.



“Históricamente en Chile, hasta el año 1973, bajo la constitución de 1925, los embajadores eran confirmados por el Senado. Los nombraba el Presidente y los confirmaba el Senado. Eso se ha perdido y hay que reponerlo”, afirmó.



“No es la primera vez, desgraciadamente, que haya que hacer frente a declaraciones del embajador Velasco en España. El ministro de Relaciones Exteriores, hace algunos días desde Europa, dijo que las declaraciones del embajador ‘exceden su ámbito de competencia’, ese es un juicio grave”, agregó.



“Ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde efectivamente lo ratificó en su cargo, dijo que habían sido ‘desafortunadas’, un ‘error’. Yo creo francamente que el embajador Velasco le ha hecho un flaco servicio a su amigo, el Presidente de la República, porque son muy amigos”, sostuvo.



“Le rayó la pintura al Presidente Boric en su visita a Europa. Ahí están los hechos, yo creo que el embajador Velasco ha faltado a la virtud de la prudencia, no solo ahora, sino que antes. Pero esta decisión finalmente la toma el Presidente de la República, así es el sistema chileno y yo respeto esta decisión, más allá de lo comentado”, expresó.



Junto con ello destacó que “Chile tiene un gran prestigio internacional, yo soy una persona de oposición, pero quiero decirlo derechamente; El Presidente Boric tiene un buen prestigio internacional. Eso es un patrimonio común”.



“Cuando el Presidente Boric va al exterior, no va como Jefe de Gobierno, o como líder de una coalición, él va como jefe de Estado. Hay que cuidar la política exterior chilena, que está al servicio de la estrategia de desarrollo de nuestro país”, puntualizó.