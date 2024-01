Imacec creció 1,2% en noviembre y se ubicó dentro de las expectativas del mercado

El Banco Central (BC) publicó este viernes el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que creció 1,2% en noviembre de 2023 en comparación con el mismo mes de 2022, ubicándose en la parte alta de las expectativas del mercado, que esperaba 0,8% y 1,5% de crecimiento.



El Imacec de octubre fue de un tibio 0,3%, pero superior al 0% de septiembre y especialmente al -0,9% de agosto. A contar de febrero de este año, habían sido negativos: -0,3% en febrero; -1,9% en marzo; -1,1% en abril; -2,0% en mayo, la peor del año, y -0,1% en junio. En enero la economía creció 0,4% y en julio sorprendió con un vigoroso 1,8%.



En el Imacec de noviembre, la serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto del mes precedente y creció 1,3% en doce meses . El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2022.



La variación anual del Imacec fue explicada por el crecimiento de todos los sectores a excepción del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados estuvo incidido por el desempeño de la minería, los servicios y el resto de bienes.



El Imacec no minero presentó un crecimiento de 1,0% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior.



IMACEC POR ACTIVIDAD



1. Producción de bienes



La producción de bienes creció 3,6% incidido principalmente por la industria manufacturera y la minería, presentando incrementos de 6,4% y 2,7%, respectivamente. En tanto, el resto de bienes presentó un aumento de 2,9% explicado por el valor agregado de la generación eléctrica.



En términos desestacionalizados, la producción de bienes exhibió un aumento de 0,9% respecto del mes precedente, debido principalmente al desempeño de la minería y el resto de bienes, con crecimientos de 1,3% y 0,9%, respectivamente.



2. Comercio



La actividad comercial presentó una disminución de 1,4% en términos anuales. Este resultado fue determinado por el comercio minorista, seguido por el automotor. En particular, en el comercio minorista incidieron las menores ventas en supermercados, almacenes especializados de vestuario y en grandes tiendas. Compensó en parte este resultado, el crecimiento del comercio mayorista, destacando las mayores ventas de maquinaria y equipo.



Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,6% respecto del mes anterior, explicado por el comercio mayorista y minorista.



3. Servicios



Los servicios aumentaron 1,2% en términos anuales, resultado incidido por el transporte, en particular por una baja base de comparación en el servicio aéreo . En contraste, los servicios empresariales presentaron caídas.



Las cifras ajustadas por estacionalidad dieron cuenta de un crecimiento de 0,3% respecto del mes precedente.