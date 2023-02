Incendios forestales: senadores de RN pidieron fiscal con dedicación exclusiva

Senadores de Renovación Nacional (RN) solicitaron la designación de un fiscal con dedicación exclusiva a investigar los incendios forestales que continúan aquejando a la zona centro sur del país.



El subjefe de bancada, Kenneth Pugh, junto a sus pares Manuel José Ossandón y Carlos Ignacio Kuschel pidieron la medida, aseverando que “pareciera no ser casualidad que el 70% de los incendios se concentren en las regiones del Bío Bío, Ñuble y La Araucanía”.



“Todo indica que no estamos en presencia de simples pirómanos, sino de grupos organizados que están dispuestos a quemarlo todo para destruir la integridad de nuestro país”, dijo Pugh, y añadió que “es urgente que el fiscal nacional se constituya en la zona y designe a un fiscal con dedicación exclusiva para investigar estos ilícitos”.



Los parlamentarios señalaron que “el Gobierno debe sacar adelante el proyecto que moderniza el sistema nacional de inteligencia del Estado, disponiendo de agentes que obtengan inteligencia real para prevenir estos hechos”.



En esa línea, es imperativo “dotar de recursos y capacidades a nuestras FFAA, Bomberos y sistemas de emergencias para enfrentar este tipo de crisis, bajo la premisa de que Chile debe estar preparado antes que comience el verano para enfrentar estos incendios”.



Pugh afirmó que “no nos podemos quedar cruzados de brazos mientras Chile se quema por ataques concertados por terroristas (…) el gobierno del presidente Boric debe enfrentar de una vez por todas la realidad de que en Chile hay terrorismo y ahora están usando el fuego para propagar el terror”.



Por su parte, Ossandón sostuvo que “hay que hacerse a la idea de que estos incendios son intencionales, que son generados por grupos organizados delictuales y también terroristas, y por eso no queremos más soluciones de parche”.



“Chile necesita una estrategia nacional de inteligencia moderna y una nueva ley antiterrorista para combatir esto, por eso yo he planteado que se debe tener una Fiscalía supraterritorial y por eso le pido al fiscal nacional que nomine un fiscal de exclusividad para este tema hoy día”, acotó.