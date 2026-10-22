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J.K. Rowling ratifica su postura contra el “activismo trans” en nuevo ensayo: “Seguiré alzando la voz”

La autora de “Harry Potter” rechazó las acusaciones que ha recibido de transfobia, y remarcó que lo que le preocupa es el impacto que pueda tener el activismo transgénero en los derechos de las mujeres y en los espacios unisex para ellas.

Leonardo Medina
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J.K. Rowling ratifica su postura contra el “activismo trans” en nuevo ensayo: “Seguiré alzando la voz”

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga de “Harry Potter”, reafirmó su postura en contra del “activismo trans”, en un nuevo ensayo que publicó en su página web.

Rowling mencionó que seguirá apoyando financieramente a las mujeres que tomen acciones legales sobre sus derechos, y rechazó las acusaciones de transfobia.

En ese marco, según consignó Emol, planteó que su preocuapción radica en el impacto que puede tener el activismo transgénero en los derechos de las mujeres y en los espacios unisex para ellas.

La escritora, de 61 años, defendió esta postura, “no porque odiemos a las personas trans, no porque queramos verlas muertas”, sino porque, en su opinión, las mujeres y niñas “tienen necesidades específicas que los hombres no tienen, aunque se identifiquen como mujeres o hayan tomado hormonas”.

“Seguiré alzando la voz, seguiré usando mi dinero para ayudar a mujeres que, de otra manera, no podrían permitirse ir a los tribunales”, indicó.

En la misma línea, confesó que durante los últimos años ha recibido “una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura”.

“Si un hombre puede ser una mujer, entonces no existe tal cosa como una mujer”, expresó. A lo anterior añadió: “Puede que eso a ti personalmente no te importe pero sí que le importa a millones de mujeres que no pueden permitirse el lujo de fingir que su sexo no importa. Yo continúo estando de su lado”.

Mis opiniones no han cambiado

La autora expuso sus opiniones sobre este tema por primera vez en un ensayo de 2020. En ese sentido, subrayó que este nuevo texto es una actualización de aquella publicación. 

“Mis opiniones no han cambiado… pero el panorama desde luego que sí, y mi propia implicación en el tema se ha vuelto práctica además de teórica”, escribió.

Cabe destacar que Rowling ha recibido críticas de activistas por los derechos de las personas transgénero y otros colectivos debido a su postura. Incluso, actores de la saga cinematográfica de “Harry Potter”, como Daniel Radcliffe, se distanciaron públicamente de ella por estas opiniones.

Source Texto: La Nación/Foto: El Debate
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