Jara reitera que Ley de 40 horas “es una muy buen noticia porque  busca conciliar la vida laboral y familiar”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la Ley de 40 horas que comenzará a implementarse este viernes de forma gradual con la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas.



En conversación con Radio ADN, Jara sostuvo que esta iniciativa “es una muy buena noticia, porque busca hacer realidad la conciliación entre la vida laboral y familiar, que muchas veces queda postergada”.



La titular del Trabajo manifestó que “la interpretación que algunos han hecho, que han sido excepciones dentro de los empresarios, a llevar la reducción de la jornada laboral de forma unilateral a minutos, es porque leen un artículo transitario en la mitad hacia abajo, pero no la primera mitad del artículo”.



“Si uno revisa el artículo tercero transitorio dice ‘para efectos de la jornada regulada en el Código del Trabajo se va a aplicar una proporcionalidad por día’”, complementó explicando que esto hace referencia a la jornada de 40 horas.



En ese sentido, señaló que “esta interpretación que hacen algunos empleadores, de llevar esto a minutos, no se condice en nada ni con la ley ni con el dictamen que salió a reforzar lo que la ley dice”.



La secretaria de Estado aclaró que “si trabajadores quieren reducir en 12 minutos diarios, pueden llegar a ese acuerdo. Pero lo que no puede pasar es lo que estaba pasando, donde unilateralmente empleadores propusieron ingresar 5 minutos después y salir 7 antes”.