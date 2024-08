“JC” Rodríguez y los rumores de infidelidad tras su quiebre con Fran García-Huidobro: “Me pareció chueco”

Una singular confesión realizó recientemente Julio César Rodríguez, luego de recordar los polémicos rumores de infidelidad que enfrentó después de su quiebre con Francisca García-Huidobro.

En uno de los capítulos de “Todo por la tele, 25 años de farándula”, docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama, el animador de “Contigo en la mañana” profundizó en torno a lo que vivió tras el término de su relación con la “Dama de Hierro”.

“Yo lo pasé mal porque teníamos un hijo muy chico”, comenzó diciendo, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Respecto a las especulaciones de que supuestamente había engañado a García-Huidobro, comentó que “nosotros habíamos ya terminado. Siempre quedó en la imagen de que yo le había sido infiel con la Claudia (Arnello, su ex pareja). A mí lo que me molestó es que muchos de los que se quedaban callados o no, sabían que yo ya me había separado de la Fran”.

“Era tanto que me había separado que yo era vecino de Claudia, porque yo ya no vivía con Francisca en Vitacura, me había ido al barrio Yungay”, añadió.

Luego, reveló una desconocida historia, que tiene relación con un conflicto que tenía con el extinto programa de farándula, “SQP”.

“Yo esto nunca lo he contado. Toda esa faramalla que hizo SQP era porque partía Mira Quién Habla. Y mandan a la Fran con Nacho a Argentina y todo. Y yo después de picado, un mes y medio después, acepto irme a editar a Mira Quién Habla. De picado”, expresó.

Asimismo, señaló que “dije ‘estos hu… me las van a pagar alguna vez’. Y la única manera que yo tenía de cobrármela era profesionalmente”.

“Y el primer mes después que le ganamos en sintonía, me senté con todos mis compañeros y les dije ‘soy el más feliz de todos, porque he tomado revancha de Danús y todos estos hu…’. Porque se da en ese contexto y en ese entorno. Y a mí eso me pareció chueco”, sentenció.