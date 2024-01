Jefe de bancada de RN y Reforma Previsional: “No hay nadie que esté pensando en votar a favor de la idea de legislar”

El jefe de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, comunicó que su sector está decidido a votar en contra de la idea de legislar el proyecto de Reforma Previsional, es decir, rechazar en general el texto que debe ser votado este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados.



“Hemos venido hablando de este tema hace varios meses, se hizo una exposición el fin de semana por Zoom, la semana pasada también hablamos del tema y nosotros estamos bien resueltos a votar en contra”, afirmó.



“Solo resta que se haga el acuerdo formal de la bancada, pero no hay nadie que esté pensando en votar a favor la idea de legislar”, remarco.



El senador y expresidente del partido, Francisco Chahuán, dijo que “sacar adelante el mejoramiento de las pensiones para el pilar contributivo es una cuestión de responsabilidad y ética, razón por la cual hay que votar favorablemente la idea de legislar”.



El jefe de la bancada de RN añadió que “es obvio que tenemos que resolver el tema de pensiones nadie lo está negando, pero cuando uno conoce el detalle del proyecto presentado por el Gobierno, no hay nadie de la centroderecha que le pueda gustar ese proyecto”.



Además respondió a los emplazamientos del Gobierno a votar a favor, expresando que “es permanente la inconsecuencia que tienen entre el hacer y decir. Nosotros hemos evaluado este proyecto, es un mal proyecto para Chile y para los pensionados y vamos a votar en conciencia”.



Recordó que en 2019 los entonces diputados Camila Vallejo y Gabriel Boric, votaron también rechazaron en general el proyecto de Reforma Previsional presentado por el expresidente Piñera.



Por lo tanto, “no tienen calidad moral para exigir una aprobación de parte de la oposición, considerando además que no fueron consideradas ninguna de las propuestas de nosotros, y en particular RN que fue el único partido que presentó una propuesta concreta. El Gobierno simplemente se juntaba con nosotros para decir check list, pero nunca tuvieron disposición real de escucharnos”.