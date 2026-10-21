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José Miguel Villouta arremete contra Jordi Castell y evalúa acciones legales

A través de una extensa publicación en su sitio web, Villouta reconoció algunas conductas de aquella época, pero negó que existiera la orden de alejamiento. “Estuve obsesionado y hablé de conductas de aquella época. Pero negué la supuesta orden. Mi postura es que esa orden de alejamiento es mentira. Mi respuesta y mi negativa quedaron recogidas por la prensa en agosto de 2025”, expresó.

Eduardo Córdova
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José Miguel Villouta arremete contra Jordi Castell y evalúa acciones legales

José Miguel Villouta respondió a Jordi Castell tras sus declaraciones sobre la relación que mantuvieron hace años. El periodista negó la existencia de una supuesta orden de alejamiento en su contra y anunció que buscará antecedentes para respaldar su versión y evaluar acciones legales.

La polémica resurgió luego de que el fotógrafo se refiriera públicamente al vínculo que tuvo con el exconductor de Vía X y mencionara una presunta medida judicial contra él.

A través de una extensa publicación en su sitio web, Villouta reconoció algunas conductas de aquella época, pero negó que existiera la orden de alejamiento, recogió La Hora.

“Estuve obsesionado y hablé de conductas de aquella época. Pero negué la supuesta orden. Mi postura es que esa orden de alejamiento es mentira. Mi respuesta y mi negativa quedaron recogidas por la prensa en agosto de 2025”, expresó.

Villouta busca respaldar su versión con documentos

En el escrito, titulado “Lo que tengo que hacer para desmentir y demandar a Jordi Castell y todos quienes sean responsables”, el periodista manifestó su intención de solicitar rectificaciones y determinar eventuales responsabilidades.

“Ahora quiero encontrar la manera de sostener mi desmentido con documentos, pedir las correcciones que correspondan y averiguar si puedo exigir una reparación”, afirmó.

Sin embargo, Villouta reconoció que enfrenta dificultades para avanzar, pues asegura que no cuenta con los medios necesarios para hacerlo.

Por ahora, el texto da cuenta de su intención de reunir antecedentes y evaluar acciones legales, pero no confirma la presentación de una demanda.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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