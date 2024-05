Juzgado de Arica no se inhabilitó por muerte de conscripto: La Suprema resolverá

El Juzgado de Garantía resolvió la mañana de este martes que no se inhabilitará para seguir conociendo la muerte del conscripto Franco Vargas (19), como solicitó la ministra en visita Jenny Book, por estimar que la causa debe ser vista por la justicia militar.



El fiscal regional Mario Carrera, nombrado en el caso por la Fiscalía Nacional, realizó sus alegatos con el fin de fundamentar la competencia del Ministerio Público para indagar esta causa, tras lo cual el tribunal estimó que el caso debe ser visto por la justicia civil.



Para ello argumentó que no se han visto afectados bienes jurídicos militares en la muerte del conscripto Franco Vargas, acaecida el 27 de abril recién pasado, en el marco de una marcha de instrucción realizada en el sector de Pacollo, a ocho kilómetros de Putre.



De esta manera, el Juzgado de Garantía de Arica resolvió la competencia inhibitoria solicitada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso por la muerte del conscripto. En todo caso, la última palabra la tiene la Corte Suprema.



El sábado pasado, la ministra en visita dictó una resolución inhibitoria de competencias. .“Que de conformidad con lo razonado y, visto además, lo dispuesto en los artículos 5, 6 y demás pertinentes del Código de Justicia Militar, artículo 47 del Código de Procedimiento Penal, artículo 190 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales, solicítese al señor juez del Juzgado de Garantía de Arica, se inhabilite de seguir conociendo de la causa y remita los antecedentes a este tribunal, a objeto de acumularlos al presente proceso”, sostuvo la resolución de la jueza.



El dictamen agregó que “en el evento que el Tribunal de Garantía estimara que esta Ministra en Visita Extraordinaria no es la competente para conocer de estos hechos, téngase por trabada la respetiva contienda, debiendo elevarse los antecedentes ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo prevenido en el artículo 70-A Nº5 del Código de Justicia Militar y artículo 3º de la Ley Nº 20.477”.