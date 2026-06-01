Home Nacional "presidente kast informa que se ingresarán indicaciones al proyect..."

Presidente Kast informa que se ingresarán indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna el próximo 15 de junio

El Mandatario sostuvo que “nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Kast informa que se ingresarán indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna el próximo 15 de junio

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su Gobierno ingresará indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna

Las indicaciones se presentarán el próximo 15 de junio. 

El Mandatario sostuvo que “finalmente, una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la Sala Cuna, un tema altamente demandado, planteado por distintos actores”, consignó T13.

“Nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”, añadió. 

Kast anunció intervención y copamiento policial en 50 barrios críticos
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast anunció proyecto de registro de vándalos con pérd...

El Mandatario sostuvo que “este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Osandón, cocina campesina...

Entre campos fértiles y ferias rurales que laten con tradición, Osandón celebra su identidad con la dulzura de la miel campesina, el sabor de los quesos artesanales y la calidez de su cocina comunitaria. Un rincón donde paisaje agrícola y memoria rural se entrelazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Paposo, mariscos frescos ...

Entre acantilados envueltos en camanchaca y caletas que respiran historia, Paposo celebra su identidad con la fuerza de la pesca artesanal, el sabor de los mariscos frescos y la memoria viva de su comunidad costera. Un enclave donde desierto y océano se abrazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/