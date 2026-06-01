Presidente Kast informa que se ingresarán indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna el próximo 15 de junio

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su Gobierno ingresará indicaciones al proyecto de Ley de Sala Cuna.

Las indicaciones se presentarán el próximo 15 de junio.

El Mandatario sostuvo que “finalmente, una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la Sala Cuna, un tema altamente demandado, planteado por distintos actores”, consignó T13.

“Nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”, añadió.