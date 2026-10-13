Kast designa a Leonardo Romanini como nuevo comandante en jefe de la FACh

El Presidente José Antonio Kast designó este martes al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). En una decisión que marca el relevo de Hugo Rodríguez, quien ocupa el cargo desde 2022.



El nombramiento se concretó durante una reunión en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario, acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, recibió al actual jefe de la institución y a quien asumirá su conducción.



De acuerdo con los antecedentes informados por Presidencia, la ceremonia oficial de cambio de mando se realizará el próximo 30 de octubre. Sin embargo, Romanini asumirá formalmente sus funciones el 5 de noviembre próximo. Esto conforme al procedimiento establecido para la sucesión del mando institucional.



Romanini ingresó en 1983 a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado y egresó como alférez el 1 de enero de 1986. Ese mismo año obtuvo su formación como Piloto de Guerra y desarrolló su carrera en el área de Combate.



En 2020 ascendió al grado de general de Aviación y asumió como comandante del Comando de Combate. Unidad vinculada a las operaciones aéreas de la defensa nacional. Dos años después pasó a desempeñarse como jefe del Estado Mayor General de la FACh.



En junio de 2025, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto, responsabilidad que ejercía hasta este nuevo nombramiento. Desde esa posición, integraba la estructura de conducción conjunta de las Fuerzas Armadas.



Además de su trayectoria militar, el general cuenta con estudios de posgrado y especialización. Es magíster en Administración de Empresas, con mención en Recursos Humanos, de la Universidad Arturo Prat; ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos y oficial de Estado Mayor, ambas formaciones vinculadas a la Academia de Guerra Aérea.



Con su designación, Romanini pasará a encabezar la institución responsable de los medios y operaciones aéreas de la defensa nacional, en reemplazo de Hugo Rodríguez.