Kast por la derrota del “A favor”: “La carrera presidencial no es un fin”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo este lunes que “para nosotros comienza una nueva etapa” y que “seguimos con la cara en alto”, tras la derrota del “A favor” en el plebiscito.



En una actividad realizada en Recoleta junto a dirigentes del partido, Kast señaló que “asumimos el fracaso de no haber podido convencer que la propuesta era mejor que el texto vigente. Pero a pesar de esas emociones, los republicanos nos caracterizamos por seguir trabajando”.



“Para nosotros comienza una nueva etapa, una etapa de recuperar Chile, de reconstruir a partir de lo que viene este próximo año que son los desafíos electorales locales y regionales y esperamos estar ahí con los mejores de los nuestros”, añadió.



Requerido por una autocrítica, respondió que “estamos conscientes de la derrota, nosotros perdimos frente a la ciudadanía y seguimos con la cara en alto, con la vista puesta en los ojos de las personas y si hay cosas que mejorar lo vamos a hacer”.



Agregó que “este es un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario nosotros nos sentimos respaldados por la ciudadanía. Mucho más allá de lo que muchos quieran decir, algunos tratan de instalar ideas políticas o lógicas, aquí dicen ‘fracasó republicanos’. No, acá nuestras ideas salen fortalecidas”.



En cuanto a sus aspiraciones a La Moneda, enfatizó que “algunos dicen ‘acá se terminó una candidatura presidencial’, déjenme decirles, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial, la carrera presidencial no es un fin”.



En cuanto a los motivos de la derrota, expresó que “tuvimos un gobierno que desapareció, hizo bien el Gobierno su pega, porque no entregó los documentos, el Presidente nunca dijo qué votaba y eso es algo que es evidente que hay una diferencia”.



Además, reiteró que “no fuimos capaces nosotros los republicanos de explicar cuáles eran los puntos importantes que consideraba el nuevo texto. También se dieron divisiones dentro del sector, también eso tiene que afectar y mucha gente estaba cansada también del proceso”.



En cuanto a Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, Kast destacó que ella “se la jugó y le agradezco que haya entrado al debate, que se haya jugado como ella dijo su capital político, lo valoro y lo agradezco”.



Finalmente, señaló que “si hay alguien que lideró el proceso claramente fui yo, el que dijo que lo íbamos a dar vuelta fui yo, y cada uno se tiene que hacer cargo de sus palabras. Pero si usted me dice, ¿está acongojado, apesadumbrado? No”.