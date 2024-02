Kurt Carrera recuerda su compleja experiencia en el Festival de Viña: “Sergio Lagos no hizo nada”

El reconocido comediante, Kurt Carrera, estuvo invitado este miércoles al matinal de Mega, “Mucho Gusto”, espacio donde recordó su compleja experiencia en el Festival de Viña del Mar el año 2008.

Mientras comentaban la fallida rutina de Javiera Contador en el evento viñamarino, Carrera se refirió a lo que vivió cuando fue invitado al festival como integrante del dúo del “Profesor Salomón y Tutu Tutu”, ocasión en la que fue pifiado junto a su compañero Pablo Zamora.

“Yo estuve ahí atrás. Me tocó a Marco Antonio Solís y era terrible, estuve en un personaje, el cajarito. Fueron 15 minutos que tuvimos a la gente y luego se diluye”, mencionó el ex “Morandé con Compañía”.

Acto seguido, el animador José Antonio Neme le consultó: ”¿Qué podrían haber hecho los animadores?”; y él respondió que “en ese momento (el animador) era Sergio Lagos, conocido mío. No hizo nada. Me habría encantado que hubiera salido y haber dicho ‘muchachos, tranquilidad’, no sé, algo”.

Asimismo, Carrera reveló que tiempo después pudo hablar sobre esta molestia con el propio Sergio Lagos.

“Yo ya se lo dije a Sergio Lagos. Estuve en ‘Aquí se baila’, y en un carrete, le digo: ‘Sergio, tengo algo tan atravesado en la vida. ¿Dónde estabas en ese momento?’. Me dijo que en ese instante estaba afuera, se fue”, relató.

En tanto, Neme le preguntó que “¿Crees que los animadores pueden modificar una pifiadera?”, y Kurt concluyó diciendo que “yo creo que sí”.