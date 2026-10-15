La comentada entrevista de una periodista a un DT en el fútbol checo: Video se viralizó

El entrenador checo, David Oulehla, se viralizó recientemente en redes sociales, luego de protagonizar una comentada entrevista con la periodista Sabina Jaksova.
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La reportera Sabina Jaksova entrevistó al técnico David Oulehla, luego de la derrota de su equipo, el FK Viagem Ústí nad Labem, ante el SFC Opava. Y durante el diálogo, el entrenador llamó la atención por su actitud, al evitar constantemente el contacto visual con la periodista.
El entrenador checo, David Oulehla, se viralizó recientemente en redes sociales, luego de protagonizar una comentada entrevista con la periodista Sabina Jaksova.
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