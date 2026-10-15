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La comentada entrevista de una periodista a un DT en el fútbol checo: Video se viralizó

La reportera Sabina Jaksova entrevistó al técnico David Oulehla, luego de la derrota de su equipo, el FK Viagem Ústí nad Labem, ante el SFC Opava. Y durante el diálogo, el entrenador llamó la atención por su actitud, al evitar constantemente el contacto visual con la periodista.

Leonardo Medina
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La comentada entrevista de una periodista a un DT en el fútbol checo: Video se viralizó

El entrenador checo, David Oulehla, se viralizó recientemente en redes sociales, luego de protagonizar una comentada entrevista con la periodista Sabina Jaksova.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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