La Pintana: rayo impacta poste del alumbrado público y deja cortes de luz y daños en electrodomésticos

Un rayo impactó un poste del alumbrado público en La Pintana, provocando cortes de electricidad y fallas en aparatos electrónicos de un condominio ubicado en la intersección de avenida Juanita con avenida Gabriela.

El estruendo sorprendió a los vecinos durante la jornada y quedó registrado en un video grabado desde uno de los departamentos. El episodio generó preocupación entre los residentes por la cercanía de las viviendas y el riesgo que representó la descarga eléctrica, recogió 24 Horas.

Vecinos relataron las consecuencias del impacto del rayo

Félix, esposo de Jimena, quien grabó el momento, contó que recibió una llamada de su pareja poco después del incidente. “Mi esposa me llamó como a las 2:10. Dijo que al frente de la casa había caído un rayo”, relató.

Al llegar al condominio, encontró a Jimena con molestias físicas. Según explicó, presentaba dolor de cabeza, dolor de oídos y una sensación de sordera. Además, indicó que inicialmente el recinto quedó “sin luz, con cortes y sin agua”.

El vecino señaló que el impacto se produjo directamente en un poste del alumbrado público. También advirtió sobre los posibles daños en otras viviendas: “uno de los vecinos creo que se le quemaron algunos electrodomésticos”.

Conserje vio una chispa y dejó de funcionar el equipamiento

Catalina, conserje y residente del condominio, también presenció el episodio. La mujer se encontraba cerrando el portón cuando escuchó el estruendo y alcanzó a observar una chispa.

“Yo estaba cerrando el portón cuando un vecino iba saliendo y yo voy entrando a la caseta, cuando escucho un estruendo fuerte”, recordó.

Tras el impacto, las cámaras de seguridad y el televisor dejaron de funcionar. “Se me apagaron las cámaras, se me apagó la tele, todo”, afirmó.

Posteriormente, Catalina supo que el rayo había golpeado el poste y que algunos residentes reportaban daños en sus aparatos electrónicos.

El suministro eléctrico fue restablecido

El incidente causó inquietud entre los habitantes, especialmente por la posibilidad de que alguien hubiera estado cerca del poste o manipulando equipos eléctricos durante la descarga.

Félix destacó que no había personas transitando por el lugar exacto del impacto. Por su parte, Catalina valoró que tampoco hubiera alguien manipulando los aparatos afectados en ese momento.

Finalmente, el suministro eléctrico fue repuesto y las cámaras de seguridad y otros sistemas del condominio volvieron a funcionar. Sin embargo, el episodio quedó registrado en video y en los testimonios de quienes estuvieron cerca de la descarga.