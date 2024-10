Las críticas a alcaldesa Irací Hassler por video

Polémica generó un video protagonizado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), donde, en un sketch, ahoga a un hombre en una fuente.

En el video Hassler señala “no soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina, Irací otro no”, mientras finge estar ahogando al youtuber entrevistador, Herman Heim, en una fuente de Cerro Santa Lucía.



Refiriéndose al registro, Hassler escribió en su cuenta personal de X: “Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”. “Por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos”, sostuvo.



Recordar que Hassler se repostula a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, del 26 y 27 de octubre, y se enfrentará a la opción de Chile Vamos, el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes; a Gaspar Ortiz (Ind); Karen Osorio (PDG); y Rosario Carvajal (Indep).



Según publicó Emol, el video causó la reacción de dos candidatas al sillón municipal, quienes criticaron la actual gestión.



Rosario Carvajal, candidata a alcaldesa de Santiago por el Partido Alianza Verde Popular, dijo que “como una proyección de su personalidad autoritaria y frívola, intenta hacer del maltrato y el abuso un chiste, recordándonos los tiempos oscuros de nuestra historia reciente, cuando se torturaba a quienes pensaban diferente”. Añadió: “Vergonzoso, considerando que la crisis de seguridad y ambiental que la comuna de Santiago hereda de su administración, no es un chiste. Parece que no es muy consciente de sus actos”.

Karen Osorio, candidata a la alcaldía por el Partido de la Gente, añadió que “lo que nos muestra el vídeo de Irací es una realidad: Irací Hassler ha ahogado nuestra comuna de Santiago. Nos ha ahogado en un espiral de decadencia”.