Líder de Empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones reclama mayor mirada de valor del Estado de Chile hacia el sector forestal

El presidente de Empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Luis Felipe Gazitúa, hizo una crítica evaluación de la valoración que hace el Estado chileno de la industria forestal.

Anteriormente, ya lo había hecho en una carta a los accionistas contenida en la Memoria 2023 de la compañía, en la que afirma que mientras la industria forestal avanza en América Latina y en países desarrollados, en Chile hay un “retroceso” o “repliegue” del sector, afectado por la quema de bosques, el robo de madera, la usurpación de tierras y la inseguridad para acceder a ciertas zonas.

Esta vez profundizó en este punto en una entrevista con T13 Radio, en la que aseguró que “en la industria forestal encontramos en otros lugares una mirada mucho más proclive y mucho más comprensiva del valor que tiene (…) Y eso para nosotros es una fuente de frustración (…) Nos produce mucha frustración que no haya una mirada del valor que tiene esta industria”.

Gacitúa subrayó además que en el Gobierno actual “algunos han ido comprendiendo de mejor manera el valor de esta industria (…) Pero hace mucho rato que las políticas públicas dejaron de ser estimuladoras de la actividad privada. Y eso se nota en las cifras económicas de este país en los últimos 10 años”.

Sostuvo que en materia de incendios “objetivamente el número de atentados el año 2023 disminuyó respecto del año 2022 (en La Araucanía), aun así tuvimos 600 incendios, más de 5 incendios diarios. Y además casi 70% de ellos intencionales“.

Y aunque no todos los incendios “tienen su raíz en la cosa de la violencia“, advirtió que “mientras el Estado de Chile no verbalice con claridad que el problema de los incendios forestales en Chile tiene que ver con intencionalidad, no se va a resolver el problema”.

“Mientras la explicación y la verbalización sea que este es un problema que tiene que ver con el cambio climático, estamos liquidados”, reforzó.

El ejecutivo de la CMPC admitió que “el Gobierno durante el 2023 tuvo una actitud muy distinta. Puso más recursos a disposición de Conaf, ha habido más coordinación”, evidenciando mayor preocupación del Gobierno, sin embargo insistió en que “mientras no nos atrevamos a decir que el problema tiene que ver con intencionalidad, es difícil abordarlo como corresponde”.