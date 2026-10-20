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Lluvia y granizos afectan a Maipú y San Bernardo en medio de la Alerta Roja por sistema frontal en la Región Metropolitana

Ante las precipitaciones registradas en Maipú, se recomienda conducir a velocidad prudente, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a las condiciones de las calles.

Eduardo Córdova
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Lluvia y granizos afectan a Maipú y San Bernardo en medio de la Alerta Roja por sistema frontal en la Región Metropolitana

Fuertes lluvias y caída de granizos se registran la tarde de este martes en distintos sectores de San Bernardo y Maipú durante este martes 20 de octubre, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y mantiene a diez comunas bajo Alerta Roja por riesgo de remociones en masa.

Las precipitaciones han estado acompañadas de granizos, por lo que se recomienda a conductores y peatones extremar las precauciones al desplazarse por la comuna.

Lluvia y granizos en Maipú: recomendaciones ante el sistema frontal

Ante las precipitaciones registradas en Maipú, se recomienda conducir a velocidad prudente, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a las condiciones de las calles.

Asimismo, los peatones deben transitar con cuidado ante posibles superficies resbaladizas. También es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

En la comuna de San Bernardo, los usuarios han reportado también la caída de granizos y de intensas precipitaciones. Esto acompañado de viento.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de pantalla
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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