Lluvia y granizos afectan a Maipú y San Bernardo en medio de la Alerta Roja por sistema frontal en la Región Metropolitana

Fuertes lluvias y caída de granizos se registran la tarde de este martes en distintos sectores de San Bernardo y Maipú durante este martes 20 de octubre, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y mantiene a diez comunas bajo Alerta Roja por riesgo de remociones en masa.

Las precipitaciones han estado acompañadas de granizos, por lo que se recomienda a conductores y peatones extremar las precauciones al desplazarse por la comuna.

Lluvia y granizos en Maipú: recomendaciones ante el sistema frontal

Ante las precipitaciones registradas en Maipú, se recomienda conducir a velocidad prudente, mantener distancia entre vehículos y estar atentos a las condiciones de las calles.

Asimismo, los peatones deben transitar con cuidado ante posibles superficies resbaladizas. También es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

En la comuna de San Bernardo, los usuarios han reportado también la caída de granizos y de intensas precipitaciones. Esto acompañado de viento.

Granizos enormes en Maipú #MegaTiempo https://t.co/YWsuKmG827 — Jessica del pilar Espinoza (@Jessy_helen1) October 20, 2026

#sistemafrontal lluvia en Maipú https://t.co/EYUqh99D02 — Marcela (@Machiturandot) October 20, 2026

@Sepulinares @meganoticiascl @rodrigosepu GRANIZADA GIGANTE EN MAIPU https://t.co/9SjUTq1dKZ — Steffi 💘 (@stefijustsmile) October 20, 2026

#sistemafrontal maipu granizos bélicos https://t.co/kCfKzdORO2 — valdiviano (@alberto031980) October 20, 2026