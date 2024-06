Macaya y proyecto para legalizar el aborto: “No es una excusa para no conversar”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, se refirió al proyecto de ley sobre aborto legal, que anunció el Presidente Boric en su Cuenta Pública.

Macaya descartó que el anuncio pueda interferir en el debate sobre la Reforma a las Pensiones y afirmó que “no quiero ocupar la excusa de un anuncio presidencial para dejar de conversar”.



En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario indicó que “creo que el propio Presidente se ha dado cuenta de que el aborto no es un tema que haya sido tan fácil, porque para muchos -no solamente de la oposición, sino que del oficialismo- la defensa del derecho a la vida del que está por nacer es algo importante, y poner ese tema por cierto que complica las conversaciones en el ambiente político en general, y quizás el Gobierno lo sabe”.



Considerando que el tema es parte del programa de Boric, Macaya insistió que “con mayor razón puede ser considerado un error, porque si lo que está haciendo es para ‘afirmar una base política’, no es nada muy diferente a tomar una decisión en el interés de un grupo muy particular, muy acotado, de 25% o 30% en el mejor de los casos”.



“El Gobierno sabe cómo están las fuerzas políticas para votar un proyecto de esa naturaleza, o sea, creo que no aporta en el tono de unidad, de conciliación, de dejar de lado la fragmentación y la politización, que el propio Gobierno ha estado reclamando”, indicó.



“Si ellos mismos son los que ponen este tema, a mí me parece una mala noticia desde esa perspectiva, porque he estado tratando de empujar en la otra dirección, de que seamos capaces de de ir cerrando temas, por cierto, en la medida de que el Gobierno cambie sus opiniones originales”, agregó.



“Todos los actores políticos tenemos una responsabilidad de cuidar el clima de lo que ocurre en Chile para ser capaces de estar a la altura, y que la democracia sea la forma con la que se resuelven los problemas, porque en términos muchísimo más extremos, si la gente deja de confiar en la política y la democracia como la forma de solucionar los problemas, a la vuelta de la esquina pueden buscarla en otro tipo de soluciones”, sostuvo.



En relación a otros proyectos que esperan por el debate en el Congreso, el presidente de la UDI señaló que “yo no soy de los que critican al Presidente Boric o al Gobierno por hacer cosas distintas a las que estaban en su programa original, porque en muchas cosas le estábamos pidiendo que pensara distinto y ha cambiado de opinión, por ende, solicitan que el Ejecutivo sea pragmático respecto de lo que sí sabemos que funciona, y dejar de lado fórmulas que estamos convencidos de que no solamente no van a aumentar la recaudación, sino que también pueden terminar ralentizando la economía”.



“Todos esperamos que las pensiones suban, pero lo que le pedimos al Gobierno es que deje de lado cuestiones que técnicamente están equivocadas. Creemos que, así como se hizo en seguridad, en inmigración, en isapres, si el Gobierno se ampara en la evidencia de lo que funciona, creo que podemos construir acuerdos para que las pensiones suban”, añadió.



“Pero si se queda pegado en la lógica del ente público, de cómo esta plata se va a reparto, de cómo le quitamos a los trabajadores el fruto del esfuerzo de sus cotizaciones, evidentemente que eso va a hacer mucho más difícil construir un acuerdo”, cerró.