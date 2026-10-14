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Macron exigió a su gobierno “respuestas concretas” ante las protestas estudiantiles en Francia

Según informó la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, el presidente francés también “insistió en que los jóvenes expresan legítimamente sus preocupaciones y en que estas están siendo explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana, con escenas inaceptables desde todos los puntos de vista”.

Leonardo Medina
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Macron exigió a su gobierno “respuestas concretas” ante las protestas estudiantiles en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles al gobierno presentar en las próximas semanas “respuestas concretas”, frente a las demandas “legítimas” de los estudiantes, quienes continúan con las masivas protestas en el país. 

Luego de un Consejo de Ministros, la vocera del Ejecutivo, Maud Bregeon, transmitió la postura del mandatario. 

En ese marco, indicó que Macron solicitó “al gobierno que aporte respuestas concretas y claras, que trabaje en ellas y que las presente en las próximas semanas”.

De igual forma, planteó que el jefe de Estado advirtió de que las preocupaciones de los jóvenes están siendo explotadas políticamente. Con lo anterior, hizo alusión a la fuerza izquierdista La Francia Insumisa (LFI), según consignó Radio Biobio

“El presidente de la República insistió en que los jóvenes expresan legítimamente sus preocupaciones y en que estas están siendo explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana, con escenas inaceptables desde todos los puntos de vista, también ayer en los distintos puntos de concentración”, sostuvo.

A su vez, la portavoz del gobierno mencionó que “hay que distinguir, por una parte, las reivindicaciones legítimas (…). Por otra, las violencias inadmisibles, que son objeto de instrumentalización”. 

“Se transforman en violencia urbana, con enfrentamientos con las fuerzas del orden y personal de la Educación Nacional como objetivo. Esto debe ser condenado unánimemente”, enfatizó. 

En tanto, Bregeon explicó que, entre las prioridades señaladas por Macron, está la mejora de las instalaciones escolares. A esto se suma la revisión de los horarios y el refuerzo de la orientación académica. 

Asimismo, el presidente manifestó que el gobierno deberá continuar los esfuerzos para cubrir las ausencias docentes.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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