Macron se reunirá este viernes con estudiantes en medio de la tensión social en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá este viernes a representantes de tres organizaciones de estudiantes para tratar con ellos cara a cara el clima de enorme tensión social desatado por las movilizaciones de estudiantes de secundaria. Y que ha seguido con la incorporación de destacados movimientos de protesta como los “chalecos amarillos”.



El presidente de la organización Renouveau Lycéen, Nathanaël Combary, anunció que su grupo, junto a Les Lycéens y la Union de Sindicatos de Estudiantes de Secundaria, compartirán impresiones con el mandatario a partir de las 15:00 horas, recogió la cadena BFM TV.

El Elíseo confirmó el encuentro

En un comunicado posterior, el Elíseo confirmó que el presidente recibirá a “estudiantes de secundaria y representantes de organizaciones estudiantiles”. Para “escuchar las demandas e inquietudes de los representantes de los estudiantes de secundaria”.



Los sindicatos de estudiantes piden una reforma integral de la formación de secundaria. Desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el “tapón” de solicitudes de admisión que ha creado y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.



El encuentro entre Macron y los estudiantes ocurrirá en la víspera de la nueva jornada de movilizaciones masivas convocada para el sábado. Eventos que el Elíseo quiere controlar hasta el punto de que el presidente anunciara esta mañana la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales, y después de que el Ministerio del Interior haya decidido ampliar el toque de queda en vigor en zonas emblemáticas de París hasta las 06.00 del lunes.



Los partidos de izquierda y derecha franceses también comentaron su frustración después de un infructuoso encuentro mantenido este jueves con el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Una reunión, denuncia por ejemplo La Francia Insumisa, que no ha redundado en ningún tipo de avances para intentar calmar la situación.