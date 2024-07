Maduro anuncia victoria y fiscal general amenaza a quienes adelanten resultados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a Estados Unidos y a España “prepararse” para su victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo 28, en los que se enfrentará al candidato opositor, Edmundo González, tras una campaña marcada por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad contra diferentes miembros de la oposición.



“Que se preparen en Washington, en Madrid y en Miami porque la victoria del 28 julio va asombrar al mundo porque será contundente e irreversible (…) Va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela”, afirmó Maduro en un acto de campaña recogido por la cadena de televisión venezolana Globovisión.



Tras ello, aseguró que “nadie va a robar” la paz, la tranquilidad y el futuro a los venezolanos, y que su “victoria” abrirá un camino de “esperanza y felicidad” en el país.



Durante la misma jornada, el fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que ordenará detenciones contra aquellos que intenten “usurpar” las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o “menoscabar” el proceso electoral.



“Cualquier persona, medio de comunicación nacional o internacional o sector que intente dar un resultado electoral antes que el CNE será debidamente procesado, porque aquí no existen el doble racero de gobierno paralelos, de facto o satelitales desde el extranjero que usurpen los poderes del Estado”, indicó.



Saab también amenazó con proceder de la misma forma con aquellos que “intenten o quieran sabotear el clima de paz que se está viviendo de manera extraordinaria en el país”.



BRASIL NO ENVIARÁ A SUS SUPERVISORES ELECTORALES



Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral de Brasil informó sobre su decisión de no enviar a Venezuela a sus dos representantes para supervisar los comicios del domingo después de unas declaraciones de Maduro en las que en Brasil no se auditan las actas.



“Ante las falsas declaraciones contra las máquinas de votación electrónica brasileñas que, contrariamente a lo afirmado por las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos para responder a una invitación hecha por la Comisión Nacional Electoral de ese país para monitorear la elección del próximo domingo”, expresó el Tribunal, según recogió la Agencia Brasil.



El mandatario venezolano había asegurado que el sistema electoral del país era el mejor en lo que respecta a las auditorías que se realizan sobre las mesas electorales, al contrario de lo que ocurre, según él mismo ha asegurado, en otros países del continente como Estados Unidos, Brasil o Colombia.



Cabe destacar que el expresidente argentino, Alberto Fernández, anunció este miércoles que no viajará a Venezuela para participar como observador en las elecciones presidenciales de este domingo ante el malestar del Gobierno venezolano por su falta de “imparcialidad”.



Fernández afirmó en la red social X que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro le pidió que “desistiera de cumplir con la tarea” encomendada por el Consejo Nacional Electoral el pasado 12 de julio debido a que sus declaraciones ante un medio nacional causaron “molestias” y generaron “dudas” sobre su “imparcialidad”.



Esto se produce después de que el expresidente argentino afirmara en declaraciones a la emisora Radio Con Vos que “si Maduro es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar” la derrota, según informó el diario La Nación de Argentina.