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Masivos allanamientos en Curacaví por operativo antidrogas: más de 20 detenidos

Según consignó T13, fueron 23 domicilios los que fueron allanados por presuntos vínculos con dos redes de tráfico de drogas que operaba en el lugar y 22 personas resultaron detenidas. Además se logró incautar drogas, armas y dinero.

Patricia Schüller Gamboa
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Masivos allanamientos en Curacaví por operativo antidrogas: más de 20 detenidos

La madrugada de este jueves, el OS7 de Carabineros encabezó allanamientos en domicilios de Curacaví, en la Región Metropolitana. Esto en el marco de una investigación por tráfico de drogas. 

Según consignó T13, fueron 23 domicilios los que fueron allanados por presuntos vínculos con dos redes de tráfico de drogas que operaba en el lugar. 22 personas resultaron detenidas. Además se logró incautar drogas, armas y dinero.

La capitana del OS7 de Carabineros, María Belén Galaz, detalló a T13 AM que “son 23 domicilios que se están interviniendo a través de una investigación de un año aproximadamente en conjunto con la Fiscalía de Curacaví”.

Uno de los detenidos mantiene dos órdenes de detención pendientes

“Hay 22 detenidos hasta el minuto, una de ellas mantiene dos órdenes de detención pendientes”, agregó. 

Las diligencias apuntan a un clan familiar que presuntamente operaba en la comuna. En paralelo, la investigación contempla intervenciones en otro sector de la comuna, donde fueron allanadas otras 13 viviendas vinvuladas a la misma indagatoria, consignó 24Horas

El operativo busca avanzar en el esclarecimiento de las actividades de las organizaciones investigadas y determinar las eventuales responsabilidades de las personas involucradas. 

Source Texto: La Nación/Foto: T13
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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