Matthei sobre Boric: “No sabe formar equipos ni mandar”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la escena política actual, especialmente a la polémica que afectó al Gobierno por los 13 indultos presidenciales otorgados, 12 a condenados por delitos durante el estallido social y uno al exfrentista, Jorge Mateluna.



La jefa comunal tuvo duras críticas para el Presidente Gabriel Boric. “No sabe formar equipos, no sabe mandar, no sabe yo creo lo que él mismo quiere, porque unas veces se va para un lado y otras veces se va para otro lado, no sabe en quién delegar”, dijo en entrevista con “En Foco”.



Añadió que “un Presidente tiene que saber armar equipos, tiene que saber mandar equipos, tiene que saber en quién puede delegar y en quién no y tiene que tener gente que tenga algo de experiencia. Yo creo que ninguna de esas cosas está sucediendo”.



Sobre los decretos otorgados, Matthei indicó que “aquí hay demasiadas brutalidades que se hicieron. Es bastante más que desprolijidad. Es una incapacidad de gestionar que yo de verdad no la puedo creer”.



Abordó también la decisión de Chile Vamos de restarse de la mesa por un acuerdo de Seguridad que está llevando adelante el Gobierno, afirmando que “en algún momento eso se tiene que reanudar”.



“Es bien complejo dar la señal de que estabas sentado en una mesa y que nunca te explicaron de que al día siguiente iban a indultar a personas que además tienen prontuarios muy amplios. Eso obviamente lo que hace es quebrar las confianzas humanas”, sostuvo.



Pero afirmó que “no te digo que se rompió para siempre, pero va a pasar algún tiempo, espero que no sea demasiado largo, antes de que todos puedan sentarse en la misma mesa, lo que muestra lo grave que fue la movida del Presidente Boric de indultar a estas personas”.



CRISIS DE LAS ISAPRES

Matthei abordó asimismo la crisis que afecta a las Isapres.

“Tengo la sensación de que van a quebrar muy pronto. Esto puede ser durante el primer semestre de este año (…) No veo absolutamente ninguna preparación por parte del Estado, por parte del Gobierno, para ver qué es lo que pasa”, remarcó.



“Obviamente que (el Gobierno) las está dejando caer y con ayuda de la Corte Suprema. Es evidente que las isapres van a quebrar, no hay duda de eso. Aquí efectivamente hay una parte ideológica, que quieren que caiga. Creo además que hay también una ignorancia brutal en cuanto a cómo es la gestión y cómo son las finanzas y cómo funciona esto”, añadió.



La alcaldesa se refirió a la figura de Francisco “Pancho Malo” Muñoz y Gonzalo de la Carrera.



“El Pancho Malo, los bicicleteros, el Gonzalo de la Carrera, toda esa gente básicamente va horadando la política y la democracia”, mencionó.



Sobre De la Carrera, quien fue expulsado del Partido Republicano, indicó que “sus intervenciones son siempre fuera de todo lo que es razonable, fuera del respeto con que se debe actuar cuando uno es una autoridad. A mí me da molestia, vergüenza ajena, me da mucha preocupación que personas así están hoy día en el Congreso. Ojalá nunca hubiera llegado”.



En ese contexto, tras ser consultada sobre una posible alianza de la UDI con el Partido Republicano para enfrentar los comicios de consejeros constitucionales, señaló que “no es parte de las conversaciones”.



Sin embargo, valoró la figura del excandidato presidencial, José Antonio Kast, quien para ella “es una persona en general sensata, es una persona que quiere profundamente a Chile, y, por lo tanto, hay que conversar con él”.



“Puede ser que vayamos junto con ellos, pero también puede ser que no vayamos con ellos y vayamos en listas separadas”, acotó.