Matthei y detenidos por crimen de carabinero: “Están muertos de la risa, saben que no les pasará nada”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los tres venezolanos detenidos por el asesinato del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, quienes al ser trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones previo al control de detención salieron sonriendo.



Al respecto, Matthei manifestó que “estamos muy conmovidos por la muerte, pero estamos aún más indignados de ver que eran tres venezolanos los detenidos y han salido muertos de la risa”.



“Están muertos de la risa porque saben que no les pasará nada, porque saben que en Chile nuestra persecución penal y nuestra reacción frente a los criminales extranjeros es blanda e inexistente”, remarcó.



Dados los antecedentes del crimen, la jefa comunal reclamó que “hay cualquier cantidad de personas que debieran ser expulsadas, hay mucha gente respecto de la cual ya hay decreto de expulsión y esa expulsión no se materializa”.



Añadió que el aumento del crimen organizado en el país “es ante la débil respuesta y acción de nuestro Gobierno y del Estado”.



“Las investigaciones llegan tan tarde que mientras tanto los tribunales le están dando salida nocturna y en ese momento se fugan”, acotó.



La autoridad comunal afirmó que “Chile está desesperado, el crimen organizado nos está arruinando como país, nuestra vida cotidiana, la economía y lo que uno ve es una desconexión y una falta de acción que es inaceptable”.



“La verdad es que esperamos que realmente el Gobierno reaccione y si no tenemos que esperar y ya estamos trabajando en cómo vamos a abordar el tema de la criminalidad en dos años más”, sentenció.