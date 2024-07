Matthei y ola de homicidios: “Los anuncios del Gobierno son pobrísimos”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tildó de “pobrísimas” las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la ola de homicidios en la RM.

Matthei aseguró que los anuncios “es más de lo mismo, es llamar de forma distinta a lo que ya se viene haciendo y no hacen absolutamente ninguna diferencia”.



“Evidente que el tema de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, no ha sido una prioridad para este Gobierno. Ha habido mucho dinero para gastar en fundaciones, en 31.000 nuevos funcionarios que nadie sabe dónde están ni qué hacen, pero no hay dinero suficiente para reforzar ni Carabineros, ni la PDI, ni el control de fronteras, ni la Fiscalía, ni nada”, denunció la alcaldesa.



Matthei criticó el rol asumido por el Presidente. “El día domingo ya se sabía que había diez muertos, y uno se pregunta, ¿dónde estaba el Presidente? ¿Qué hizo? Nada. El día martes ya se sabía que había 15 muertos, ¿Dónde estaba el Presidente? Lo único que sabemos es que salió a comer una pizza. Y finalmente, subiéndose al avión, se lavó las manos y le pidió a la ministra del Interior, a una mujer, que llamara a esta reunión”.



“Aquí hay una responsabilidad política. La responsabilidad política recae en primer lugar en el Presidente de la República. Nadie supo qué hizo ni dónde estuvo el Presidente durante todo este fin de semana largo”, cerró Matthei.



Desde el sábado, 13 de julio, se han registrado balaceras en diversas comunas de la Región Metropolitana, además de una en Viña del Mar. Estos hechos de violencia armada alcanzaron su cúspide en la madrugada del domingo en Quilicura, donde murieron acribillados un menor de 13 años, otro de 15 y dos de 16; y este martes al mediodía en Lampa, con los cinco muertos durante una celebración en una parcela.