Mauricio Pinilla rompe el silencio tras ser internado de urgencia: “Sufrí una descompensación”

Mauricio Pinilla confirmó que ya se encuentra en su hogar tras ser internado de urgencia en la Clínica Las Condes, luego de sufrir una descompensación asociada al estrés, las crisis de pánico y la angustia.

La hospitalización del exdelantero de La Roja generó preocupación durante las últimas horas. Sin embargo, el propio exfutbolista decidió referirse a lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores, recogió La Hora.

El mensaje de Mauricio Pinilla tras recibir atención médica

“Queridos amigos y amigas, ya me encuentro descansando en mi hogar. Sufrí una descompensación por estrés, crisis de pánico y angustia”, reveló el exfutbolista.

En la misma publicación, el participante de “Fiebre de Canto” agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió después de que se conociera su ingreso al recinto asistencial.

“Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa. ¡Gracias por los miles de mensajes que recibí! Los amo y agradezco la preocupación. Nos vemos pronto para seguir haciéndolos reír y divertirnos”, agregó.

La preocupación por la salud del exdelantero

La hospitalización se conoció el martes por la tarde, cuando comenzó a circular información sobre el ingreso de urgencia de Pinilla a una clínica de la Región Metropolitana.

En un primer momento, la noticia generó inquietud ante la posibilidad de un problema cardíaco. No obstante, un amigo del exdelantero de Universidad de Chile explicó que el episodio estuvo relacionado con una crisis de pánico y angustia.

La situación también volvió a poner el foco en el estado de salud mental del exdeportista. Semanas atrás, Pinilla había hablado públicamente sobre la depresión que enfrenta y el tratamiento que recibe.

Por ahora, el exfutbolista confirmó que se encuentra descansando en su hogar y agradeció el apoyo recibido tras el episodio.