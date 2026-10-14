Home Vanguardia "mauricio pinilla rompe el silencio tras ser internado de urgencia..."

Mauricio Pinilla rompe el silencio tras ser internado de urgencia: “Sufrí una descompensación”

La hospitalización del exdelantero de La Roja generó preocupación durante las últimas horas. Sin embargo, el propio exfutbolista decidió referirse a lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Mauricio Pinilla rompe el silencio tras ser internado de urgencia: “Sufrí una descompensación”

Mauricio Pinilla confirmó que ya se encuentra en su hogar tras ser internado de urgencia en la Clínica Las Condes, luego de sufrir una descompensación asociada al estrés, las crisis de pánico y la angustia.

La hospitalización del exdelantero de La Roja generó preocupación durante las últimas horas. Sin embargo, el propio exfutbolista decidió referirse a lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores, recogió La Hora.

El mensaje de Mauricio Pinilla tras recibir atención médica

“Queridos amigos y amigas, ya me encuentro descansando en mi hogar. Sufrí una descompensación por estrés, crisis de pánico y angustia”, reveló el exfutbolista.

En la misma publicación, el participante de “Fiebre de Canto” agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió después de que se conociera su ingreso al recinto asistencial.

“Gracias a Dios ya lo superamos y nos encontramos descansando en casa. ¡Gracias por los miles de mensajes que recibí! Los amo y agradezco la preocupación. Nos vemos pronto para seguir haciéndolos reír y divertirnos”, agregó.

La preocupación por la salud del exdelantero

La hospitalización se conoció el martes por la tarde, cuando comenzó a circular información sobre el ingreso de urgencia de Pinilla a una clínica de la Región Metropolitana.

En un primer momento, la noticia generó inquietud ante la posibilidad de un problema cardíaco. No obstante, un amigo del exdelantero de Universidad de Chile explicó que el episodio estuvo relacionado con una crisis de pánico y angustia.

La situación también volvió a poner el foco en el estado de salud mental del exdeportista. Semanas atrás, Pinilla había hablado públicamente sobre la depresión que enfrenta y el tratamiento que recibe.

Por ahora, el exfutbolista confirmó que se encuentra descansando en su hogar y agradeció el apoyo recibido tras el episodio.

Revelan que Mauricio Pinilla fue internado de urgencia: Actualizaron su estado
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Dirección del Trabajo suspendió faenas por accidente m...

Un equipo inspectivo de la DT se encuentra en la mina El Aguilucho fiscalizando las circunstancias en que ocurrió el accidente en el que falleció un trabajador.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde la com...

¿Buscas qué hacer en Santiago? Conoce tres restaurantes con rodizio donde los garzones llevan distintos cortes de carne directamente a la mesa, una alternativa al buffet tradicional.

Leer mas
Nacional
Presidenta de la Comisión de Minería del Senado realiz...

Yasna Provoste sostuvo que “en las últimas semanas se ha registrado una grave seguidilla de accidentes fatales en faenas mineras, sumando al menos cuatro nuevos fallecimientos en distintas minas como el Teniente, en Illapel y Tal Tal. Lo que revela un grave déficit en materia de estándares en seguridad minera que deben cumplir la minería en Chile”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/