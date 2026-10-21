“Me faltaron agallas… fui una cobarde”: Tonka Tomicic revela cómo “Parived” la dañó para siempre

Tonka Tomicic se refirió públicamente a su relación con Marco Antonio López, conocido como “Parived”, y al conflicto por el departamento de Vitacura que el banco le exige devolver. La animadora reconoció errores en la administración de sus recursos y aseguró que su exmarido no cumplió el compromiso de abandonar la propiedad.

En su espacio de Radio Romántica, Tomicic abordó la situación financiera que enfrenta y recordó que se separó a comienzos de 2023, recogió La Hora.

“Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos (…) A principios del año 2023 yo me separé, me fui de mi casa”, señaló.

Tonka Tomicic explica el conflicto por el departamento

La animadora contó que continuó pagando la propiedad incluso después de dejar de vivir allí, mientras mantuvo su contrato con Canal 13. Sin embargo, posteriormente estuvo más de dos años sin trabajo y dejó de poder afrontar sus compromisos de la misma manera.

Respecto del conflicto actual, explicó que “Parived” se había hecho cargo de las gestiones relacionadas con el departamento y que ambos habían acordado una fecha para desocuparlo.

“Mi ex marido, Marco Antonio, se hizo cargo de esto. Ha pasado bastante tiempo. Llegué a un acuerdo con el banco para devolver la propiedad y él me dio una fecha para poder salir de la casa. Estábamos de acuerdo, el banco también había accedido a aquello, pero no ocurrió. Llegó la fecha y no salió”, afirmó.

Según su relato, el incumplimiento derivó en una nueva demanda del banco.

Tomicic también manifestó su preocupación por la magnitud de la deuda y las consecuencias financieras que enfrenta.

“En buen chileno, me van a pedir la quiebra nuevamente. Ya no tengo otra forma de salir”, sostuvo.

Además, explicó que, aunque actualmente tiene trabajo, sus ingresos no le permiten resolver una deuda de esa magnitud. También mencionó sus responsabilidades familiares, especialmente el apoyo que brinda a su madre.

El mea culpa de Tonka Tomicic sobre su relación con “Parived”

Al cierre de su intervención, la animadora reflexionó sobre el término de su relación con López y aseguró que la separación se habría producido incluso sin el denominado caso relojes.

“A propósito quisiera decir que yo me hubiera separado con caso relojes o sin caso relojes, porque nosotros ya estábamos en crisis por otras cosas, como cualquier relación de más de 15 años”, expresó.

Tomicic también reconoció que debió terminar la relación antes y atribuyó su decisión de continuar al temor de dar ese paso.

“Yo debería haber terminado mi relación mucho antes. ¿Por qué no la terminé? Yo creo que me faltó valor. Me faltaron agallas para eso. Creo que fui cobarde”, concluyó.