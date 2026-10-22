Menor de 14 años muere tras ser apuñalado en Santiago Centro

Un adolescente de 14 años falleció tras sufrir una herida cortante en la región inguinal izquierda, en medio de una agresión ocurrida en la comuna de Santiago. El hecho se registró durante la noche del miércoles y es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes preliminares, el menor caminaba por la comuna cuando fue abordado por un grupo de sujetos desconocidos. Tras una discusión verbal, los individuos lo agredieron con golpes de puño y pie, además de provocarle una lesión con un arma cortopunzante, recogió Emol.

Luego de la agresión, el adolescente logró desplazarse por sus propios medios hasta su domicilio. Allí, sus familiares advirtieron la gravedad de sus lesiones y lo trasladaron hasta un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

PDI investiga homicidio de adolescente en Santiago

El subcomisario Matías Maulen, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó detalles sobre las primeras diligencias.

“Se logró establecer que la víctima transitaba a pie por la comuna de Santiago, donde fue abordado por sujetos desconocidos, quienes previo a una discusión verbal lo agredieron con golpes de puño y pie”, señaló.

Posteriormente, el detective explicó que el joven llegó hasta su vivienda, donde fue auxiliado por sus familiares.

“La víctima se desplazó por sus medios hasta su domicilio particular, fue encontrado y auxiliado por familiares con una herida cortante en la región inguinal izquierda, siendo trasladado hasta el centro asistencial, lugar donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de su lesión”, concluyó.

Buscan identificar a los responsables

Hasta el momento, los autores del ataque no han sido ubicados. La PDI continúa realizando diligencias para establecer sus identidades y determinar las eventuales responsabilidades en la muerte del adolescente.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y establecer la participación de cada uno de los involucrados.