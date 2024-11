“Mi vida llegó a su fin y fallecí”: Influencer de 24 años confirmó su muerte y se despidió de manera póstuma

Conmoción causó en redes sociales la publicación de un video póstumo de la influencer Bella Bradford, de solo 24 años, quien se despidió de sus más de 13 mil seguidores en TikTok luego de una lucha de tres años contra un raro tipo de cáncer.

En su último registro, la joven preparó un video de “get ready with me” (arréglate conmigo), un estilo donde mostraba su vestimenta, maquillaje y aspectos de su vida cotidiana.

La influencer combatía un cáncer poco común conocido como rabdomiosarcoma, una enfermedad que afecta los músculos de la mandíbula.

“Realmente pensé que esto era muy útil, pero como todos sabemos, tengo cáncer terminal y desafortunadamente mi vida ha llegado a su fin y he fallecido”, expresó en el video, donde sus seguidores lamentaron profundamente su partida.

“Aún así, quería grabar un último desarrollo porque me encanta hacer esto y motivar a quienes me seguían en este viaje divertido. Y sí, espero que mires atrás y encuentres un poco de alegría en tu día si no la has tenido”, agregó en el conmovedor mensaje.

El video tiene una duración de 11 minutos, en los cuales Bradford se arregla junto a sus seguidores por última vez, dejando un mensaje lleno de emociones.

“Así que recuerda vivir cada día y que sólo mueres una vez, así que aprovéchalo todo”, fue parte de su mensaje final.

Al término del video, la creadora de contenidos ofreció un último mensaje a sus seguidores.

“Gracias por su amor y apoyo durante las etapas finales de mi vida. Estoy muy agradecida. Grabar estos videos me dio un sentido de propósito en mis últimos meses y me conectó con una comunidad muy amable”, sostuvo.

“Les deseo a todos una vida hermosa y, por favor, recuerden vivir cada día con el mismo significado que el siguiente. Qué privilegio es envejecer”, concluyó.

La influencer falleció el martes 15 de octubre, “rodeada de todas las personas que más ama”, según detalla el texto que acompañaba su último video.

Revisa el registro