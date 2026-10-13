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Miles de secundarios marchan en Francia en la previa de discusión de presupuesto

La marcha ha desembocado en nuevos enfrentamientos con la policía a pocas horas de que se inicie en la Asamblea Nacional el durísimo debate, según adelantan las fuerzas políticas, sobre los presupuestos nacionales para 2027.

Patricia Schüller Gamboa
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Miles de secundarios marchan en Francia en la previa de discusión de presupuesto

Miles de estudiantes, docentes y sindicatos comenzaron este martes una nueva jornada de movilizaciones en París para exigir al gobierno que reforme inmediatamente la educación secundaria.

La marcha ha desembocado en nuevos enfrentamientos con la policía a pocas horas de que se inicie en la Asamblea Nacional el durísimo debate. Así lo adelantan las fuerzas políticas, sobre los presupuestos nacionales para 2027.

El desfile masivo comenzó a las 14:30 de esta tarde en el Ayuntamiento de París tras recibir la autorización pertinente. Entre los presentes se encuentra la activista medioambiental Greta Thunberg.

Estudiantes piden reforma integral

Los estudiantes piden una reforma integral de la formación de secundaria. Desde la superpoblación en las aulas hasta, sobre todo, la remodelación del procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup).

El gobierno insiste en que la movilización sigue en declive. Ahora mismo hay 214 escuelas cerradas, según un comunicado del Ministerio de Educación, que indicó no obstante en que la violencia está aumentando.

Este lunes resultaron heridos 20 miembros del personal de Educación Nacional resultaron heridos, incluidos cinco directores de escuela, el segundo mayor número de heridos diarios desde el inicio del movimiento.

Greta Thunberg se sumó a protestas de secundarios en Francia
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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