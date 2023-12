Ministra Jara: “Si la oposición no cede no vemos cómo llegar a acuerdo”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió a las críticas sobre la propuesta “3, 2, 1” en el marco de la Reforma Previsional.



“El proyecto de ley lleva más de un año tramitándose está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Juan Santana; fue aprobada en general durante este verano, pero estuvimos todo el año tratando de ver alternativas para que pudiera tener cierta adhesión en cada uno de los sectores del Congreso”, dijo Jara en entrevista con Radio ADN.



“Sin duda, la distribución del 6% sigue estando al centro de la discusión, pero nos parece también que es tiempo de tomar definiciones: si esto no se indica y la discusión sigue prolongándose sin ceder por parte de la oposición, no vemos cómo podríamos llegar a un acuerdo”, agregó.



“En vez de ceder y juntarnos un poco más hacia el centro, lo que ha ocurrido es que se ha ido tensionando esto desde la oposición más hacia la derecha. Como todos decimos que queremos mejorar las pensiones, creemos que al colocar las indicaciones, se puede potenciar un acuerdo que nos pueda permitir a todos poner por delante a las personas, a los pensionados de Chile”, afirmó.



Jara advirtió que están dadas las condiciones para avanzar hacia un acuerdo, porque hay un objetivo común que es mejorar las pensiones, porque se produjo una ventana de oportunidades después del plebiscito y antes de la próxima elección municipal, y porque se agregó un componente técnico a la discusión.



“El proyecto, objetivamente, se hace cargo de mucho de los temas que la oposición ha planteado. Por ejemplo, se eliminan las cuentas nocionales; ya no se deroga el DL3500; el seguro social, que era un 6%, ahora pasa a ser un 3%; el actor público que iba a participar en la administración de los fondos, que era el Instituto de Previsión Social ahora se va a licitar a privados. Se nos pidió también fortalecer el mercado laboral, por eso viene el tema de sala cuna y empleo para las mujeres”, complementó la ministra, quien advirtió que no hay espacio para reducir el aporte a solidaridad.



“Si algún sector espera que el seguro social sea menor del 3%, nosotros no podremos entregarle a los pensionados, actuales y futuros, una garantía por año cotizado equivalente a 0,1 UF. Es decir, cada 10 años cotizados, 1 UF”, enfatizó.



Al ser consultada si en la práctica el aumento de pensiones será financiado con impuestos o con cotizaciones, Jara respondió que “si se mira el vaso medio lleno, si hay disposición para aumentar el ahorro previsional, pagar sala cuna y compensación de tabla, tenemos la mitad del problema despejado. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es si queremos o no que las pensiones suban ahora. Para que eso ocurra, las pensiones se financian por dos vías: impuestos y cotizaciones. Y el riesgo de subir solo por impuesto es que las personas que cotizan y que siguen teniendo muy bajas pensiones, sienten que su cotización no vale la pena. Hay un desincentivo a la formalidad, al ahorro, a la cotización. Por eso hay que ir por los dos lados”.



Así también, para las mujeres siempre convendrá más la mecánica del seguro social que del ahorro individual. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Sería una buena noticia empezar el próximo año con un buen acuerdo por Chile”, cerró.