Ministra Tohá detalla a Contraloría que se reunió con 20 empresarios en casa de Zalaquett

Luego de que el Presidente Gabriel Boric ordenara a los seis ministros que asistieron a las reuniones en casa del lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett responder el oficio enviado por Contraloría, solicitando conocer el contexto en el que se dieron dichos encuentros revelados por Ciper, fue la titular de Interior, Carolina Tohá, quien insistió en que esas reuniones no entraban en una actividad regulada por Ley del Lobby.



“Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos, elementos del lobby, por eso no la vamos a inscribir”, aseguró.



Sin embargo, según pública este martes La Tercera, “en el escrito de Contraloría se detalla que la reunión tuvo lugar el 15 de junio del 2023 en la casa de Zalaquett, a quien Tohá conoce desde hace más de una década. Explicaron que fue el propio Zalaquett quien invitó a la ministra, mediante un mensaje telefónico”.



“La propuesta consistió en una exposición de la ministra respecto de su mirada política de la realidad del país en dicho momento”, detalla el escrito.



“Al encuentro asistieron poco más de 20 personas, todos empresarios, de distintos rubros, tales como el retail, banca, comercio y transporte, que Tohá no conocía personalmente. Aunque en el escrito no se entregaron los nombres de los asistentes”, consigna Contraloría.



“Los asistentes no hicieron presentaciones, no propusieron proyectos de ningún tipo ni hicieron solicitudes específicas referidas a decisiones de esta cartera, ni de otras carteras del gobierno”, complementa el documento.



De acuerdo con el oficio de Contraloría y entendiendo que el objetivo de la Ley N° 20.730 es “regular la publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el fin de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado, dicho organismo concluyó que “la exposición” que realizó la ministra Tohá en esa ocasión no entra en la categoría de registro de la Ley del Lobby.



De esta forma, la ministra Tohá aclaró su participación en los polémicos encuentros a la Contraloría General de la República. Ahora será el turno de los otros ministros quienes realicen el mismo procedimiento que la secretaria de Estado.