Ministro de Transportes defiende la mantención de la tarifa subsidiada del transporte

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió este viernes a varios temas contingentes de su cartera, en particular, el accidente de trenes en San Bernardo y su investigación y el subsidio a la tarifa del transporte.



En diálogo con Radio Pauta, Muñoz señaló sobre esto último que “nuestro sistema de transporte público tiene un subsidio operacional de cerca del 60%, es decir, por cada 40 pesos que pone el usuario, hay 60 pesos que está poniendo el Estado”.



“Esos 60 pesos son producto de otras cosas porque decidimos congelar la tarifa el año 2019, y esa parte no está en planes del Gobierno de volver a recuperar de alguna manera”, indicó.



También el ministro abordó el retiro esta semana de Contraloría de la Ley Uber. “Todos los proyectos de ley que exigen un reglamento van a Contraloría, y Contraloría muchas veces los observa”.



“Es un proceso natural con Contraloría. Nos devolvieron el reglamento para que contestáramos algunas aclaraciones, es el mismo proceso en el que estábamos antes”, indicó Muñoz.



“Vamos a responder las observaciones y vamos a reingresar el reglamento a Contraloría. Este plazo es importante porque permite que la industria se vaya adaptando a exigencias que tienden a equiparar la cancha con los taxis básicos”, añadió.



Por último, respecto al accidente de San Bernardo, el secretario de Estado explicó que “tuvimos una semana compleja con el servicio ferroviario, pero estamos esperanzados de que con el choque en San Bernardo puedan venir hitos que nos permitan ir mejorando”.



“Es importante recibir el informe definitivo. Este tipo de accidentes no ocurren por una sola causa, hay que ser riguroso de identificarlas todas. Aquí hubo una falta de seguir el protocolo y eso es decisivo en el accidente que vimos y sus resultados”, sostuvo.



“No habíamos tenido un choque de trenes desde 1986. Tenemos que mantener el estándar de que estos trenes en Chile no chocan, seguir fortaleciendo un sistema de seguridad. En este caso, los maquinistas pedían exclusivamente condiciones de mejor seguridad”, remarcó.