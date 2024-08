Ministro Grau explica por qué alcalde de Talcahuano quedó fuera de reunión por Siderúrgica Huachipato

El ministro de Economía, Nicolás Grau, llegó este lunes a la Región del Biobío donde encabezó una reunión para abordar el futuro de los miles de trabajadores que quedarán sin empleo en la Siderúrgica Huachipato.

En la ocasión, el secretario de Estado protagonizó una polémica con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), al dejarlo fuera de dicha cita.



Campos sostuvo que “lamentablemente el ministro de Economía, en una actitud poco republicana, solicita que yo salga de la reunión”. “A mí me sacaron y él (Grau) me pide personalmente salir porque no confiaba en mí y le manifesté que se equivocaba y que esto es un error”, comentó a Emol.



Tras la reunión y en un punto de prensa, Grau abordó lo ocurrido y aseguro que “esta reunión habíamos conversado que iba a ser con los sindicatos y las autoridades económicas de la región”.

“Los alcaldes fueron informados de que después de la reunión con el gobernador (Rodrigo Díaz), estaban invitados a tener una conversación con nosotros. Por supuesto que estoy disponible para juntarme con ellos”, añadió.



Sobre la incertidumbre en la región producto del cierre de la siderúrgica, el ministro afirmó que “en pocos días” se presentará un plan “que se haga cargo económicamente de esta región, que se preocupe y tenga como horizonte la generación de empleo ojalá manufacturero y de calidad que le den un horizonte laboral a las personas que trabajaban en Huachipato, más allá de los acuerdos que ellos puedan tener con la empresa”, consignó Emol.